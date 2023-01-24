24 Ocak hangi burç? 24 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 24 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 24 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 24 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 24 Ocak hangi burç oluyor? 24 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 24 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
24 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1917 - Ali Yaramancı
1933 - Kadir Mısıroğlu
1940 - Fatoş Balkır
1946 - Güven Hokna
1946 - Şahin Yenişehirlioğlu
1982 - Resul Dindar
1989 - Serdar Kesimal
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1917 - Ernest Borgnine
1941 - Neil Diamond
1953 - Moon Jae-in
1968 - Carlos Saldanha
1970 - Matthew Lillard
1974 - Rokia Traoré
1976 - Gianluca Basile
1976 - Shae-Lynn Bourne
1978 - Kristen Schaal
1980 - Susana Guerra
1981 - Mario Eggimann
1982 - Daveed Diggs
1983 - Davide Biondini
1983 - Craig Horner
1983 - Scott Speed
1986 - Mischa Barton
1986 - Emídio Rafael
1987 - Kia Vaughn
1989 - Ki Sung-yueng
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