24 Ocak hangi burç? 24 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)









* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)









* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)









* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 24 Ocak hangi burç oluyor? 24 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 24 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

24 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1917 - Ali Yaramancı

1933 - Kadir Mısıroğlu

1940 - Fatoş Balkır

1946 - Güven Hokna

1946 - Şahin Yenişehirlioğlu

1982 - Resul Dindar

1989 - Serdar Kesimal

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1917 - Ernest Borgnine

1941 - Neil Diamond

1953 - Moon Jae-in

1968 - Carlos Saldanha

1970 - Matthew Lillard

1974 - Rokia Traoré

1976 - Gianluca Basile

1976 - Shae-Lynn Bourne

1978 - Kristen Schaal

1980 - Susana Guerra

1981 - Mario Eggimann

1982 - Daveed Diggs

1983 - Davide Biondini

1983 - Craig Horner

1983 - Scott Speed

1986 - Mischa Barton

1986 - Emídio Rafael

1987 - Kia Vaughn

1989 - Ki Sung-yueng



