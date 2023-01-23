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Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Salı Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Salı Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilgi Aslı
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün parasal konular gündeminizde olabilir sevgili kovalar. Önemli kararlarınızı birkaç gün sonrasına ertelemenizde yarar ver. Bugünün belirsiz ve dağınık enerjisi gerçekleri olduğu gibi görmenize engel olabilir. Çok yüksekten uçmayın. Uygulanabilir planlamalar yapmanız şart. Fikirlerinizi hayata geçirmek için artık yavaş yavaş harekete geçin.



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