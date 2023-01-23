Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Bir şeyler yeniden başlıyor, yeniden şekilleniyormuş gibi hissediyorsunuz sevgili balıklar. Yeni başlangıçlar yaşanabilir. Hayalleriniz derya deniz fakat bu durum size ilerde hayal kırıklığı yaşatabilir. Hayallerden çıkıp mantıklı analizler yapmanız gerekiyor. Psikolojik sağlığınızı ihmal etmeyin.
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