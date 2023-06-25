Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
25 Haziran hangi burç? 25 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 25 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Haziran hangi burç oluyor? 25 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 25 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 25 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
25 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
25 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
1871 - Tokadîzâde Şekib Bey
1941 - Erkin Koray
1955 - Sadi Güven
1962 - Gökhan Hotamışlıgil
1964 - Can Doğan
1964 - Serap Aksoy
1973 - Onur Ünlü
1974 - Sinan Şamil Sam
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1314 - Philippa
1935 - Juan Bautista Agüero
1938 - Ebulfez Elçibey
1978 - Juan Román Riquelme
1980 - Cicinho
1985 - Diego Alves
1987 - Lionel Messi
1988 - Micah Richards
1992 - David Alaba
1999 - Darwin Núñez
2000 - Nehuén Pérez
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