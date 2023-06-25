25 Haziran hangi burç? 25 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 25.06.2023 - 10:14

Güncelleme: 25.06.2023 - 10:14

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 25 Haziran hangi burç oluyor? 25 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 25 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 25 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

25 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

1871 - Tokadîzâde Şekib Bey

1941 - Erkin Koray

1955 - Sadi Güven

1962 - Gökhan Hotamışlıgil

1964 - Can Doğan

1964 - Serap Aksoy

1973 - Onur Ünlü

1974 - Sinan Şamil Sam

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1314 - Philippa

1935 - Juan Bautista Agüero

1938 - Ebulfez Elçibey

1978 - Juan Román Riquelme

1980 - Cicinho

1985 - Diego Alves

1987 - Lionel Messi

1988 - Micah Richards

1992 - David Alaba

1999 - Darwin Núñez

2000 - Nehuén Pérez