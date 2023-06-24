Günlük Burç Yorumları: 25 Haziran Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Haziran 2023 - 17:32

Güncelleme: 24 Haziran 2023 - 17:32

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Çok yoğunsunuz sevgili oğlaklar. Yalnız kalmak, dinlenmek istiyorsunuz fakat sorumluluklarınız buna izin vermiyor. Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün. Kendinizle vakit geçirin. Kendi sorumluluğunuzu alın.