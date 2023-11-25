25 Kasım hangi burç? 25 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:01

Güncelleme: 25.11.2023 - 10:01

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 25 Kasım hangi burç oluyor? 25 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 25 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 25 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.

25 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1889 - Reşat Nuri Güntekin



1905 - Samiha Ayverdi



1917 - Alparslan Türkeş



1919 - Kemal Sülker



1934 - Asuman Korad



1936 - Yıldırım Gencer



1938 - Erol Güngör



1951 - Gökben



1955 - Mustafa Uğurlu

1958 - Nusret Özcan

1965 - Laçin Ceylan



1971 - Göksel



1977 - Memet Ali Alabora



1977 - Serkan Keskin



1980 - Dilşad Şimşek

1981 - Gizem Girişmen

1997 - Sevgi Uzun



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1454 - Caterina Cornaro

1562 - Lope de Vega

1609 - Henrietta Maria

1638 - Bragançalı Catherine

1722 - Heinrich Johann Nepomuk von Crantz

1738 - Thomas Abbt

1814 - Julius Robert von Mayer

1835 - Andrew Carnegie

1844 - Karl Benz

1857 - Archibal Garrod

1876 - Victoria Melita

1881 - XXIII. Ioannes

1895 - Wilhelm Kempff

1895 - Anastas Mikoyan

1899 - W.R. Burnett

1913 - Lewis Thomas

1915 - Augusto Pinochet

1916 - Cosmo Haskard

1920 - Noel Neill

1923 - Mauno Koivisto

1923 - Art Wall, Jr.

1920 - Ricardo Montalbán

1933 - Kathryn Crosby

1936 - Trisha Brown

1940 - Percy Sledge

1941 - Philippe Honoré

1944 - Ben Stein

1951 - Johnny Rep

1952 - Gabriele Oriali

1959 - Chrissy Amphlett

1959 - Charles Kennedy

1960 - Amy Grant

1960 - John F. Kennedy Jr.

1964 - Mark Lanegan

1966 - Billy Burke

1968 - Jill Hennessy

1968 - Erick Sermon

1976 - Clint Mathis

1978 - Ringo Shiina

1980 - Aaron Mokoena

1981 - Xabi Alonso

1981 - Barbara Pierce Bush

1981 - Jenna Welch Bush

1984 - Gaspard Ulliel

1986 - Katie Cassidy

1986 - Craig Gardner

1988 - Jay Spearing

1989 - Tom Dice