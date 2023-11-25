Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
25 Kasım hangi burç? 25 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 25 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Kasım hangi burç oluyor? 25 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 25 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 25 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
25 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
25 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1889 - Reşat Nuri Güntekin
1905 - Samiha Ayverdi
1917 - Alparslan Türkeş
1919 - Kemal Sülker
1934 - Asuman Korad
1936 - Yıldırım Gencer
1938 - Erol Güngör
1951 - Gökben
1955 - Mustafa Uğurlu
1958 - Nusret Özcan
1965 - Laçin Ceylan
1971 - Göksel
1977 - Memet Ali Alabora
1977 - Serkan Keskin
1980 - Dilşad Şimşek
1981 - Gizem Girişmen
1997 - Sevgi Uzun
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1454 - Caterina Cornaro
1562 - Lope de Vega
1609 - Henrietta Maria
1638 - Bragançalı Catherine
1722 - Heinrich Johann Nepomuk von Crantz
1738 - Thomas Abbt
1814 - Julius Robert von Mayer
1835 - Andrew Carnegie
1844 - Karl Benz
1857 - Archibal Garrod
1876 - Victoria Melita
1881 - XXIII. Ioannes
1895 - Wilhelm Kempff
1895 - Anastas Mikoyan
1899 - W.R. Burnett
1913 - Lewis Thomas
1915 - Augusto Pinochet
1916 - Cosmo Haskard
1920 - Noel Neill
1923 - Mauno Koivisto
1923 - Art Wall, Jr.
1920 - Ricardo Montalbán
1933 - Kathryn Crosby
1936 - Trisha Brown
1940 - Percy Sledge
1941 - Philippe Honoré
1944 - Ben Stein
1951 - Johnny Rep
1952 - Gabriele Oriali
1959 - Chrissy Amphlett
1959 - Charles Kennedy
1960 - Amy Grant
1960 - John F. Kennedy Jr.
1964 - Mark Lanegan
1966 - Billy Burke
1968 - Jill Hennessy
1968 - Erick Sermon
1976 - Clint Mathis
1978 - Ringo Shiina
1980 - Aaron Mokoena
1981 - Xabi Alonso
1981 - Barbara Pierce Bush
1981 - Jenna Welch Bush
1984 - Gaspard Ulliel
1986 - Katie Cassidy
1986 - Craig Gardner
1988 - Jay Spearing
1989 - Tom Dice
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