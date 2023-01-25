25 Ocak hangi burç? 25 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 25 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
- Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
- Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
- * Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
- Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Ocak hangi burç oluyor? 25 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
25 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
25 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
Bugün doğan yabancı ünlüler:
25 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
25 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1923 - Hıfzı Topuz
1936 - Onat Kutla
1951 - Numan Pekdemir
1958 - Mehmet Sekme
1960 - Dursun Çiçek
1962 - Ruşen Çakır
1978 - Ahmet Dursun
1980 - Fulden Akyürek
1982 - Ömür Arpacı
2000 - Arda Berk Kaya
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1759 - Robert Burns
1776 - Joseph Görres
1790 - Moritz Daffinger
1801 - Henri de Brouckère
1842 - Vilhelm Thomsen
1866 - Émile Vandervelde
1872 - Mikola Skripnik
1874 - W. Somerset Maugham
1878 - Ernst Alexanderson
1881 - Emil Ludwig
1882 - Virginia Wool
1886 - Wilhelm Furtwängler
1917 - Ilya Prigogine
1920 - Jeanne Brabant
1921 - Samuel T. Cohen
1923 - Arvid Carlsson
1926 - Yusuf Şahin
1927 - Antonio Carlos Jobim
1927 - Marian Brown
1927 - Vivian Brown
1931 - Paavo Haavikko
1935 - James Gordon Farrell,
1938 - Vladimir Vısotskiy
1942 - Eusébio
1954 - David Grossman
1955 - Toru Iwatani
1963 - Fernando Haddad
1967 - David Ginola
1971 - Luca Badoer
1978 - Volodimir Zelenski
1980 - Michelle McCool
1980 - Paulo Assunção
1980 - Xavi
1981 - Alicia Keys
1981 - Toşe Proesk
1982 - Maxim Shabali
1982 - Noemi
1984 - Robinho
1985 - Hwang Jung-Eum
1985 - Tina Karol
1986 - Feis Ecktuh
1987 - Mariya Kirilenko
1988 - Tatiana Golovin
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