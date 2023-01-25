25 Ocak hangi burç? 25 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:51

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 10:51

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 25 Ocak hangi burç oluyor? 25 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

25 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

Bugün doğan yabancı ünlüler:

25 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

25 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1923 - Hıfzı Topuz

1936 - Onat Kutla

1951 - Numan Pekdemir

1958 - Mehmet Sekme

1960 - Dursun Çiçek

1962 - Ruşen Çakır

1978 - Ahmet Dursun

1980 - Fulden Akyürek

1982 - Ömür Arpacı

2000 - Arda Berk Kaya

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1759 - Robert Burns

1776 - Joseph Görres

1790 - Moritz Daffinger

1801 - Henri de Brouckère

1842 - Vilhelm Thomsen

1866 - Émile Vandervelde

1872 - Mikola Skripnik

1874 - W. Somerset Maugham

1878 - Ernst Alexanderson

1881 - Emil Ludwig

1882 - Virginia Wool

1886 - Wilhelm Furtwängler

1917 - Ilya Prigogine

1920 - Jeanne Brabant

1921 - Samuel T. Cohen

1923 - Arvid Carlsson

1926 - Yusuf Şahin

1927 - Antonio Carlos Jobim

1927 - Marian Brown

1927 - Vivian Brown

1931 - Paavo Haavikko

1935 - James Gordon Farrell,

1938 - Vladimir Vısotskiy

1942 - Eusébio

1954 - David Grossman

1955 - Toru Iwatani

1963 - Fernando Haddad

1967 - David Ginola

1971 - Luca Badoer

1978 - Volodimir Zelenski

1980 - Michelle McCool

1980 - Paulo Assunção

1980 - Xavi

1981 - Alicia Keys

1981 - Toşe Proesk

1982 - Maxim Shabali

1982 - Noemi

1984 - Robinho

1985 - Hwang Jung-Eum

1985 - Tina Karol

1986 - Feis Ecktuh

1987 - Mariya Kirilenko

1988 - Tatiana Golovin