26 Ağustos hangi burç? 26 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 26.08.2023 - 11:02

Güncelleme: 26.08.2023 - 11:02

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 26 Ağustos hangi burç oluyor? 26 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 26 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 26 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

26 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

26 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

Bugün doğan Türk ünlüler:

1914 - Fazıl Hüsnü Dağlarca

1922 - Çetin Karamanbey

1941 - Ayşe Kulin

1950 - Ahmet Özhan

1950 - Suavi

1963 - Kürşat Başar

1970 - Ufuk Yıldırım

1976 - Can Gazalcı

1977 - Bülent Şakrak

1979 - Yağmur Sarıgül

1982 - Gamze Özçelik

1982 - Tuğçe Kazaz

1998 - Berke Aygündüz

Bugün doğan yabancı ünlüler

1676 - Robert Walpole

1728 - Johann Heinrich Lambert

1740 - Joseph Michel Montgolfier

1743 - Antoine Lavoisier

1819 - Albert

1873 - Lee de Forest

1880 - Guillaume Apollinaire

1882 - James Franck

1883 - Sam Hardy

1886 - Rudolf Belling

1898 - Marguerite Guggenheim

1900 - Hellmuth Walter

1901 - Hans Kammler

1901 - Maxwell Taylor

1906 - Albert Bruce Sabin

1908 - Walter Bruno Henning

1910 - Rahibe Teresa

1914 - Julio Cortázar

1918 - Katherine Johnson

1920 - Prem Tinsulanonda

1925 - Alain Peyrefitte

1927 - B. V. Doshi

1934 - Tom Heinsohn

1936 - Benedict Anderson

1936 - Francine York

1940 - Don LaFontaine

1946 - Alison Steadman

1950 - Arlene Gottfried

1951 - Edward Witten

1952 - Michael Jeter

1953 - David Hurley

1956 - Brett Cullen

1960 - Branford Marsalis

1961 - Fahrudin Ömeroviç

1962 - Tariq Ramadan,

1964 - Mihriban Aliyeva

1966 - Shirley Manson

1969 - Adrian Young

1970 - Melissa McCarthy

1971 - Thalía

1976 - Mike Colter

1980 - Chris Pine

1980 - Tim Smolders

1980 - Macaulay Culkin

1981 - Vangelis Moras

1983 - Mattia Cassani

1983 - Rob Cantor

1986 - Cassie Ventura

1987 - Ksenia Sukhinova

1988 - Lars Stindl

1989 - James Harden

1990 - Mateo Musacchio

1991 - Dylan O'Brien

1993 - Keke Palmer

1993 - Robert Schick

1994 - Lauren Taylor

1996 Mariana Varela

Christian Mbulu





Bugün doğan yabancı ünlüler: