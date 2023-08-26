Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
26 Ağustos hangi burç? 26 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 26 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 26 Ağustos hangi burç oluyor? 26 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 26 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 26 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
26 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
Bugün doğan Türk ünlüler:
1914 - Fazıl Hüsnü Dağlarca
1922 - Çetin Karamanbey
1941 - Ayşe Kulin
1950 - Ahmet Özhan
1950 - Suavi
1963 - Kürşat Başar
1970 - Ufuk Yıldırım
1976 - Can Gazalcı
1977 - Bülent Şakrak
1979 - Yağmur Sarıgül
1982 - Gamze Özçelik
1982 - Tuğçe Kazaz
1998 - Berke Aygündüz
Bugün doğan yabancı ünlüler
1676 - Robert Walpole
1728 - Johann Heinrich Lambert
1740 - Joseph Michel Montgolfier
1743 - Antoine Lavoisier
1819 - Albert
1873 - Lee de Forest
1880 - Guillaume Apollinaire
1882 - James Franck
1883 - Sam Hardy
1886 - Rudolf Belling
1898 - Marguerite Guggenheim
1900 - Hellmuth Walter
1901 - Hans Kammler
1901 - Maxwell Taylor
1906 - Albert Bruce Sabin
1908 - Walter Bruno Henning
1910 - Rahibe Teresa
1914 - Julio Cortázar
1918 - Katherine Johnson
1920 - Prem Tinsulanonda
1925 - Alain Peyrefitte
1927 - B. V. Doshi
1934 - Tom Heinsohn
1936 - Benedict Anderson
1936 - Francine York
1940 - Don LaFontaine
1946 - Alison Steadman
1950 - Arlene Gottfried
1951 - Edward Witten
1952 - Michael Jeter
1953 - David Hurley
1956 - Brett Cullen
1960 - Branford Marsalis
1961 - Fahrudin Ömeroviç
1962 - Tariq Ramadan,
1964 - Mihriban Aliyeva
1966 - Shirley Manson
1969 - Adrian Young
1970 - Melissa McCarthy
1971 - Thalía
1976 - Mike Colter
1980 - Chris Pine
1980 - Tim Smolders
1980 - Macaulay Culkin
1981 - Vangelis Moras
1983 - Mattia Cassani
1983 - Rob Cantor
1986 - Cassie Ventura
1987 - Ksenia Sukhinova
1988 - Lars Stindl
1989 - James Harden
1990 - Mateo Musacchio
1991 - Dylan O'Brien
1993 - Keke Palmer
1993 - Robert Schick
1994 - Lauren Taylor
1996 Mariana Varela
Christian Mbulu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
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