Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
26 Kasım hangi burç? 26 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 26 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 26 Kasım hangi burç oluyor? 26 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 26 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 26 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
26 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
26 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1917 - Nesuhi Ertegün
1932 - Ülkü Adatepe
1934 - Cengiz Bektaş
1935 - Ayten Erman
1954 - Ayşe Nur Bahçekapılı
1962 - Erol Bilecik
1965 - Aşkın Asan
1965 - Mansur Ark
1968 - Haluk Levent
1986 - Büşra Sanay
1990 - Ece Çeşmioğlu, Türk oyuncu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1731 - William Cowper
1894 - Norbert Wiener
1918 - Patricio Aylwi
1919 - Ryszard Kaczorowski
1919 - Frederik Pohl
1922 - Charles M. Schulz
1924 - George Segal
1939 - Mark Margolis
1939 - Tina Turner
1942 - Olivia Cole
1943 - Marilynne Robinson
1965 - Des Walker
1990 - Chipmunk,
1990 - Rita Ora
1990 - Danny Welbeck
1991 - Manolo Gabbiadini
1997 - Aaron Wan-Bissaka
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