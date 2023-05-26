26 Mayıs hangi burç? 26 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:27

Güncelleme: 26.05.2023 - 09:27

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 26 Mayıs hangi burç oluyor? 26 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 26 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 26 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

26 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

26 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.

26 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1566 - III. Mehmet

1931 - Tarık Dursun K.

1944 - Can Gürzap

1957 - Uğur Yücel

1964 - İlkay Akkaya

1964 - Nazlı Tosunoğlu

1975 - Suat Suna

1977 - Yonca Türkman

1979 - Mehmet Okur

1982 - Hasan Kabze

1987 - Olcay Şahan

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1478 - VII. Clemens

1907 - John Wayne

1923 - James King Arnes

1954 - Wolfgang Sidka

1977 - Luca Toni

1988 - Juan Cuadrado

1988 - Dani Samuels

1989 - Tomáš Pekhart