Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
26 Mayıs hangi burç? 26 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 26 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 26 Mayıs hangi burç oluyor? 26 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 26 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 26 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
26 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.
26 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1566 - III. Mehmet
1931 - Tarık Dursun K.
1944 - Can Gürzap
1957 - Uğur Yücel
1964 - İlkay Akkaya
1964 - Nazlı Tosunoğlu
1975 - Suat Suna
1977 - Yonca Türkman
1979 - Mehmet Okur
1982 - Hasan Kabze
1987 - Olcay Şahan
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1478 - VII. Clemens
1907 - John Wayne
1923 - James King Arnes
1954 - Wolfgang Sidka
1977 - Luca Toni
1988 - Juan Cuadrado
1988 - Dani Samuels
1989 - Tomáš Pekhart
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