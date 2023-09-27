Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
27 Eylül hangi burç? 27 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 27 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 27 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 27 Eylül hangi burç oluyor? 27 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 27 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 27 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
27 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1940 - Bedrettin Cömert
1947 - Orhan Aydın
1961 - Seray Gözler
1968 - Oktay Usta
1971
Alparslan Acarsoy
Uğur Uludağ
Nedim Yiğit
1979 - Aslı Güngör
1988 - Ahmet Kayakesen
Bugün doğan yabancı ünlüler
808 - Ninmyo
823 - Orléanslı Ermentrude
1271 - II. Václav
1389 - Cosimo de' Medici
1533 - Stephen Báthory
1601 - XIII. Louis
1627 - Jacques-Bénigne Bossuet
1696 - Alfonso de Liguori
1719 - Abraham Gotthelf Kästner
1722 - Samuel Adams
1783 - Agustín de Iturbide
1840 - Thomas Nast
1821 - Henri Frédéric Amiel
1871 - Grazia Deledda
1883 - Heinrich Krippel
1913 - Albert Ellis
1918 - Martin Ryle
1919
Jayne Meadows
James H. Wilkinson
1921 - Miklós Jancsó
1922 - Arthur Penn
1924 - Josef Škvorecky
1925 - Robert G. Edwards
1931 - Freddy Quinn
1932 - Oliver E. Williamson
1933 - Lina Medina
1934 - Wilford Brimley
1936 - Don Cornelius
1937 - Vasil Durdinets
1941 - Peter Bonetti
1946 - Nikos Anastasiadis
1947
Dick Advocaat
Denis Lawson
Meat Loaf
1948 - Jean de Gliniasty
1949 - Jahn Teigen
1950 - Cary-Hiroyuki Tagawa
1952 - Dumitru Prunariu
1953 - Claudio Gentile
1954 - Larry Wall
1956 - Daniel Kovac
1957 - Ann-Christin Ahlberg
1958 - Irvine Welsh
1960 - Jean-Marc Barr
1961 - Antonella Mularoni
1962 - Iosif Rotariu
1963
Marc Maron
Ivana Chylková
1965
Hubertus Albers
Peter MacKay
Steve Kerr
1966 - Debbie Wasserman Schultz
1967 - Uche Okechukwu
1968
Mari Kiviniemi
1970 - Tamara Taylor
1971
Amanda Detmer
Shin Che-bon
1972 - Gwyneth Paltrow
1973 - Vratislav Lokvenc
1974 - Carrie Brownstein
1976 - Francesco Totti
1977 - Lucas Bernardi
1978 - Ana Nikolic
1979 - Shinji Ono
1980
Asashoryu Akinori
Anna Artamonova
1981 - Mirjam Weichselbraun
1982
Jon McLaughlin
Markus Rosenberg
Lil Wayne
1983 - Jeon Hye-bin
1984
Avril Lavigne
Wouter Weylandt
1985
Daniel Pudil
İbrahim Touré
1986
Verza
Alexandru Epureanu
1987 - Ádám Bogdán
1989 - Park Tae Hwan
1990 - Emi Nakajima
1991 - Simona Halep
1992
Luc Castaignos
Pak Kwang-Ryong
Gabriel Vasconcelos Ferreira
Granit Xhaka
Ryan O'Shaughnessy
1993 - Jiuli Şartava
1994 - Takuya Hashiguchi
1995 - Christian Wood
1996 - Rikiya Motegi
1998 - Diogo Sousa
2002 - Jenna Ortega
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