27 Eylül hangi burç? 27 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:41

Güncelleme: 27.09.2023 - 09:41

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 27 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 27 Eylül hangi burç oluyor? 27 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 27 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 27 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

27 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

27 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

27 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1940 - Bedrettin Cömert

1947 - Orhan Aydın

1961 - Seray Gözler

1968 - Oktay Usta

1971

Alparslan Acarsoy

Uğur Uludağ

Nedim Yiğit

1979 - Aslı Güngör

1988 - Ahmet Kayakesen

Bugün doğan yabancı ünlüler

808 - Ninmyo

823 - Orléanslı Ermentrude

1271 - II. Václav

1389 - Cosimo de' Medici

1533 - Stephen Báthory

1601 - XIII. Louis

1627 - Jacques-Bénigne Bossuet

1696 - Alfonso de Liguori

1719 - Abraham Gotthelf Kästner

1722 - Samuel Adams

1783 - Agustín de Iturbide

1840 - Thomas Nast

1821 - Henri Frédéric Amiel

1871 - Grazia Deledda

1883 - Heinrich Krippel

1913 - Albert Ellis

1918 - Martin Ryle

1919

Jayne Meadows

James H. Wilkinson

1921 - Miklós Jancsó

1922 - Arthur Penn

1924 - Josef Škvorecky

1925 - Robert G. Edwards

1931 - Freddy Quinn

1932 - Oliver E. Williamson

1933 - Lina Medina

1934 - Wilford Brimley

1936 - Don Cornelius

1937 - Vasil Durdinets

1941 - Peter Bonetti

1946 - Nikos Anastasiadis

1947

Dick Advocaat

Denis Lawson

Meat Loaf

1948 - Jean de Gliniasty

1949 - Jahn Teigen

1950 - Cary-Hiroyuki Tagawa

1952 - Dumitru Prunariu

1953 - Claudio Gentile

1954 - Larry Wall

1956 - Daniel Kovac

1957 - Ann-Christin Ahlberg

1958 - Irvine Welsh

1960 - Jean-Marc Barr

1961 - Antonella Mularoni

1962 - Iosif Rotariu

1963

Marc Maron

Ivana Chylková

1965

Hubertus Albers

Peter MacKay

Steve Kerr

1966 - Debbie Wasserman Schultz

1967 - Uche Okechukwu

1968

Mari Kiviniemi

1970 - Tamara Taylor

1971

Amanda Detmer

Shin Che-bon

1972 - Gwyneth Paltrow

1973 - Vratislav Lokvenc

1974 - Carrie Brownstein

1976 - Francesco Totti

1977 - Lucas Bernardi

1978 - Ana Nikolic

1979 - Shinji Ono

1980

Asashoryu Akinori

Anna Artamonova

1981 - Mirjam Weichselbraun

1982

Jon McLaughlin

Markus Rosenberg

Lil Wayne

1983 - Jeon Hye-bin

1984

Avril Lavigne

Wouter Weylandt

1985

Daniel Pudil

İbrahim Touré

1986

Verza

Alexandru Epureanu

1987 - Ádám Bogdán

1989 - Park Tae Hwan

1990 - Emi Nakajima

1991 - Simona Halep

1992

Luc Castaignos

Pak Kwang-Ryong

Gabriel Vasconcelos Ferreira

Granit Xhaka

Ryan O'Shaughnessy

1993 - Jiuli Şartava

1994 - Takuya Hashiguchi

1995 - Christian Wood

1996 - Rikiya Motegi

1998 - Diogo Sousa

2002 - Jenna Ortega