27 Şubat hangi burç? 27 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 27 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
*Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 27 Şubat hangi burç oluyor? 27 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 27 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
27 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1898 - Ömer Faruk Efendi
1927 - Şeref Bakşık
1947 - İsmail Gülgeç
1954 - Güngör Bayrak
1965 - Ahmet Mahmut Ünlü
1966 - Saffet Sancaklı
1967 - Volkan Konak
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1881 - Sveinn Björnsson
1888 - Richard Kohn
1897 - Marian Anderson
1902 - John Steinbeck
1929 - Djalma Santos
1932 - Elizabeth Taylor
1962 - Adam Baldwin
1972 - Jennifer Lyon
1974 - Mevlüt Miraliyev
1976 - Sergey Semak
1978 - James Beatti
1983 - Kate Mara
1985 - Thiago Neves
1986 - Jonathan Moreira
1992 - Jonjo Shelvey
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