27 Şubat hangi burç? 27 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 09:39

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 09:39

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

*Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 27 Şubat hangi burç oluyor? 27 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 27 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

27 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

27 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

27 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1898 - Ömer Faruk Efendi

1927 - Şeref Bakşık

1947 - İsmail Gülgeç

1954 - Güngör Bayrak

1965 - Ahmet Mahmut Ünlü

1966 - Saffet Sancaklı

1967 - Volkan Konak

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1881 - Sveinn Björnsson

1888 - Richard Kohn

1897 - Marian Anderson

1902 - John Steinbeck

1929 - Djalma Santos

1932 - Elizabeth Taylor

1962 - Adam Baldwin

1972 - Jennifer Lyon

1974 - Mevlüt Miraliyev

1976 - Sergey Semak

1978 - James Beatti

1983 - Kate Mara

1985 - Thiago Neves

1986 - Jonathan Moreira

1992 - Jonjo Shelvey