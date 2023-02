En kindar 3 burç. Onlarla tartışmayın. Düşmanlıklarıyla çileden çıkarırlar

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 01:25

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 01:49

Bazı insanlar yapılan kötülüğü asla unutmuyorlar. Ancak 3 burç kindarlık konusunda çok ustalar. Öfkeleriyle gerçekten sizi canınızdan bezdirecek 3 burçtan bahsedeceğiz.

Yapılan bir araştırmada ''Yengeç, Boğa ve Başak'' burcunun en kindar burç olduğu belirlendi.

YENGEÇ BURCU

Yengeç genel olarak kimseye kötülük yapmayı sevmez. Ancak kendine yapılan kötülüğü asla unutmaz. Yengeç burçları intikam almaz ancak yaşadıkları kötü anı da burnunuzdan getirene kadar uğraşırlar. Yengeç bir anda parlayan bir burç olduğu için dikkat etmek gerekir. Yengeçlerin elbette iyi özellikleri de var. Yengeç burçları asla kendisine kötülük yapılmadıkça içinde kin biriktirmez. Yumuşak huylu olan Yengeç burçları yürekleri yanınca bambaşka biri olurlar. O nedenle siz siz olun Yengeçlerle sakın tartışmaya girmeyin.

BOĞA BURCU

Damarına basıldığı an Boğa burcundan öfkelisini göremezsiniz. Boğa genel olarak lider burçlar arasında kendisine yer bulan bir burçtur. Normalde aşırı kontrolcü olan Boğa burcu yaşadıkları olumsuzluğu kabul edemeyince bunu bir şekilde dışarı vururlar. Haksızlığa uğrayan Boğa burcu bambaşka birine dönüşür. Boğa'da bir anda parlayan bir burçtur. Öfkesini kontrol edemez. Boğa burcunun yanan kin ateşi her zaman diridir. Sizi affetse bile ona yaşattıklarınızı unutmaz. Yıllar geçse bile Boğa geçmişle her an karşınıza çıkabilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcunun kini ölene kadar sürer. Başak genel olarak duygusal bir burç olarak bilinir. İncindiği zaman gerçekten de tam bir çılgına dönerler. Sizi canınızdan bezdirecek kadar kötü olurlar. Laf sokarak intikam almaya çalışır. Bir süre unutmuş gibi yapar ardından birden yeniden parlayarak yükselir. Başak yıllar geçse de yapılan kötülüğü unutmaz. Unutturmaz!. Başak burcunun kini sonsuzdur. Nereye gitse ona yaşatacağınız en ufak kaosta tüm geçmişi hatalarınızı önünüze serer. Siz siz olun Başak burcuyla sakın ama sakın tartışmayın.