Boğazına en düşkün 3 burç... Asla doymak bilmiyorlar

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 22:56

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 23:14

Karnı acıkınca gözü dönen burçlar için yemek yemek gerçekten bir sanat. Peki midesi adeta bir kara delik olan burçlar hangileridir? İşte boğazına en düşkün 3 burçla ilgili bilgiler

Yapılan bir araştırmada ''Boğa, İkizler ve Yengeç'' burcunun en aç burç oldukları tespit edildi. Bu üç burç gerçekten doymak bilmiyor.

BOĞAZINA EN DÜŞKÜN 3 BURÇ

BOĞA: Açlığa en tahammülsüz bir burçtur Boğa. Boğa burcundan aç iken uzak durun. Her an boynuzlarını geçirebilir. Evet Boğaları doyurmak haylice zor! Boğa burcu bir eşiniz varsa yandınız. Çünkü kolay kolay yemekte beğenmiyorlar.

İKİZLER: Aheste aheste yemek yiyen İkizler burcu yemek yerken saatlerini geçirebilir. Doyduğunu hissetmesi ise zaman alır. İkizler burcu da gerçekten doymak bilmez. Çoğu zaman ikizlerle yemeğe çıkmak masraflı olur. Gelen hesaba çünkü inanmanız bir hayli zaman alabilir.

YENGEÇ: Fazla kilolarıyla başı dertte olan Yengeç'e sakın diyet demeyin. Diyet fobisi olan Yengeç en çok yemek davetlerine bayılır. Yengeç günde beş öğünde yese doymak bilmez. Uykudan uyanıp buzdolabına koşan birini görürseniz ona hangi burç olduğunu mutlaka sorun. Alacağınız cevap kesinlikle Yengeç olacaktır. Bir çok Yengeç diyeti tamamlayamaz hemen pes eder.