Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
28 Haziran hangi burç? 28 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 28 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 28 Haziran hangi burç oluyor? 28 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 28 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 28 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
28 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1936 - Belgin Doruk
1945 - Nazlı Eray
1945 - Türkân Şoray
1952 - Enis Batur
1955 - Civan Canova
1961 - Kerem Görsev
1966 - Şenay Gürler
1974 - Yiğit Arı
1976 - Ali İhsan Varol
1977 - Harun Tekin
1997 - Biran Damla Yılmaz
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
751 - I. Carloman
1243 - Go-Fukakusa
1476 - IV. Paulus
1491 - VIII. Henry
1867 - Luigi Pirandello
1873 - Alexis Carrel
1906 - Maria Goeppert-Mayer
1928 - Hans Blix
1940 - Muhammed Yunus
1946 - Bruce Davison
1948 - Kathy Bates
1955 - Thomas Hampson
1957 - Georgi Parvanov
1971 - Elon Musk
1991 - Kevin De Bruyne
1993 - Anastasios Bakasetas
1995 - Jason Denayer
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