Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

28 Haziran hangi burç? 28 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 28 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 09:32
28 Haziran hangi burç? 28 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Abone Ol google-news

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Haziran  hangi burç oluyor?  28 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 28 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 28 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR? 

28 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

28 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1936 - Belgin Doruk

1945 - Nazlı Eray

1945 - Türkân Şoray

1952 - Enis Batur

1955 - Civan Canova

1961 - Kerem Görsev

1966 - Şenay Gürler

1974 - Yiğit Arı

1976 - Ali İhsan Varol

1977 - Harun Tekin

1997 - Biran Damla Yılmaz

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

751 - I. Carloman

1243 - Go-Fukakusa

1476 - IV. Paulus

1491 - VIII. Henry

1867 - Luigi Pirandello

1873 - Alexis Carrel

1906 - Maria Goeppert-Mayer

1928 - Hans Blix

1940 - Muhammed Yunus

1946 - Bruce Davison

1948 - Kathy Bates

1955 - Thomas Hampson

1957 - Georgi Parvanov

1971 - Elon Musk

1991 - Kevin De Bruyne

1993 - Anastasios Bakasetas

1995 - Jason Denayer


Astroloji bugün hangi burç burç Burç yorumu günlük burç yorumu

İlgili Haberler

Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

En Çok Okunan Haberler