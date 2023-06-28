28 Haziran hangi burç? 28 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 28.06.2023 - 09:32

Güncelleme: 28.06.2023 - 09:32

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Haziran hangi burç oluyor? 28 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 28 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 28 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

28 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1936 - Belgin Doruk

1945 - Nazlı Eray

1945 - Türkân Şoray

1952 - Enis Batur

1955 - Civan Canova

1961 - Kerem Görsev

1966 - Şenay Gürler

1974 - Yiğit Arı

1976 - Ali İhsan Varol

1977 - Harun Tekin

1997 - Biran Damla Yılmaz

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

751 - I. Carloman

1243 - Go-Fukakusa

1476 - IV. Paulus

1491 - VIII. Henry

1867 - Luigi Pirandello

1873 - Alexis Carrel

1906 - Maria Goeppert-Mayer

1928 - Hans Blix

1940 - Muhammed Yunus

1946 - Bruce Davison

1948 - Kathy Bates

1955 - Thomas Hampson

1957 - Georgi Parvanov

1971 - Elon Musk

1991 - Kevin De Bruyne

1993 - Anastasios Bakasetas

1995 - Jason Denayer