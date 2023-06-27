Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Duygusal güven ihtiyacınızın karşılanacağı bir gün. İlişkilerinizde bu kadar derinleşmek bazen sizi yıpratsa da kıymet bilen insanlara karşı yaptığınız fedakarlık sizi mutlu ediyor. Sağlık sorunlarınız varsa bugün kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- '1 Temmuz itibariyle Wagner varlığına son verecek'
- MHP'den sürpriz 'HÜDA PAR' kararı
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Bankacılar: Net rezervlerinde tarihi artış gerçekleşti
- Saray'ın sonbahar hesabı!
- Faslı yıldızın yeni adresi belli oluyor!
- Hiç vakit kaybetmiyorlar
- Polis memuru Maserati'yle trafikte terör estirdi
- Kişisel bilgilere 100 liraya ulaşılabiliyor!
- 'Laik cumhuriyetin temeline dinamit atıldı'