2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

28 Mayıs hangi burç? 28 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 28 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:28
28 Mayıs hangi burç? 28 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Abone Ol google-news

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Mayıs  hangi burç oluyor? 28 Mayıs 'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Mayıs 'ta hangi ünlüler doğdu? 28 Mayıs 'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR? 

28 Mayıs 'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.

25 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1925 - Bülent Ecevit

1964 - İskender Över

1981 - Uğur İnceman

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1972 - Kate Ashfield

1983 - Matthias Lehmann

1985 - Colbie Caillat

1990 - Kyle Walker



burç ikizler burcu Astroloji

İlgili Haberler

Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar Balık Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar Kova Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar Yay Burcu Yorumu

En Çok Okunan Haberler