Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
28 Mayıs hangi burç? 28 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 28 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 28 Mayıs hangi burç oluyor? 28 Mayıs 'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Mayıs 'ta hangi ünlüler doğdu? 28 Mayıs 'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
25 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Mayıs 'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.
25 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1925 - Bülent Ecevit
1964 - İskender Över
1981 - Uğur İnceman
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1972 - Kate Ashfield
1983 - Matthias Lehmann
1985 - Colbie Caillat
1990 - Kyle Walker
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak'tan 'vize' tepkisi: 'Yazıklar olsun'
- AKP'nin seçim oyununda yeni perde: 'YSK'ya başvurdular'
- Şarkıcı Alizade'ye gözaltı ve sınır dışı
- Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt!
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
- Belediyeden Müfit Can Saçıntı'ya 'paylaşım' engeli
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- Kayseri'de facia: Yüksekten düşerek öldüler
- Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı