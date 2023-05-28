28 Mayıs hangi burç? 28 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:28

Güncelleme: 28.05.2023 - 09:28

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Mayıs hangi burç oluyor? 28 Mayıs 'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Mayıs 'ta hangi ünlüler doğdu? 28 Mayıs 'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Mayıs 'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.

25 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1925 - Bülent Ecevit

1964 - İskender Över

1981 - Uğur İnceman

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1972 - Kate Ashfield

1983 - Matthias Lehmann

1985 - Colbie Caillat

1990 - Kyle Walker



