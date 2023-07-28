28 Temmuz hangi burç? 28 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 28.07.2023 - 09:19

Güncelleme: 28.07.2023 - 09:19

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Temmuz hangi burç oluyor? 28 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 28 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 28 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.

28 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1925 - Ali Bozer

1944 - Atilla Olgaç

1945 - Faruk Süren

1978 - Mine Tugay

1986 - Semih Erden

1993 - Ferhat Arıcan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1635 - Robert Hooke

1750 - Fabre d'Églantine

1904 - Elyesa Bazna (Çiçero)

1904 - Pavel Alekseyeviç Çerenkov

1909 - Aenne Burda

1915 - Charles Hard Townes

1922 - Jacques Piccard

1925 - Baruch Samuel Blumberg

1927 - John Ashbery

1929 - Shirley Ann Grau

1929 - Jacqueline Kennedy Onassis

1942 - Neilia Hunter Biden

1943 - Judy Martz

1943 - Rick Wright

1947 - Elena Novikova-Belova

1948 - Ivan Mašek

1958 - Terry Fox

1960 - Alexandre Czerniatynski

1962 - Torsten Gütschow

1964 - Lori Loughlin

1965 - Priscilla Chan

1965 - Delfeayo Marsalis

1965 - Pedro Troglio

1966 - Marina Klimova

1966 - Miguel Ángel Nadal

1969 - Alexis Arquette

1972 - Elizabeth Berkley

1974 - Aleksis Çipras

1977 - Manu Ginóbili

1979 - Birgitta Haukdal,

1980 - Heiko Butscher

1981 - Michael Carrick

1983 - Vladimir Stojkovic

1985 - Mathieu Debuchy

1985 - Dustin Milligan

1987 - Yevhen Haçeridi

1987 - Pedro

1988 - Emanuel Biancucchi

1989 - Albin Ekdal

1990 - Soulja Boy

1993 - Cher Lloyd

1993 - Harry Kane

1994 - Daichi Akiyama

2000 - Mero

2000 - Emile Smith Rowe