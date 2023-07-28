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28 Temmuz hangi burç? 28 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 28 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 09:19
28 Temmuz hangi burç? 28 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Temmuz  hangi burç oluyor?  28 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 28 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 28 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.

28 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1925 - Ali Bozer

1944 - Atilla Olgaç

1945 - Faruk Süren

1978 - Mine Tugay 

1986 - Semih Erden  

1993 - Ferhat Arıcan 

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1635 - Robert Hooke

1750 - Fabre d'Églantine

1904 - Elyesa Bazna (Çiçero)

1904 - Pavel Alekseyeviç Çerenkov

1909 - Aenne Burda

1915 - Charles Hard Townes

1922 - Jacques Piccard

1925 - Baruch Samuel Blumberg

1927 - John Ashbery

1929 - Shirley Ann Grau

1929 - Jacqueline Kennedy Onassis

1942 - Neilia Hunter Biden

1943 - Judy Martz

1943 - Rick Wright

1947 - Elena Novikova-Belova   

1948 - Ivan Mašek        

1958 - Terry Fox 

1960 - Alexandre Czerniatynski 

1962 - Torsten Gütschow 

1964 - Lori Loughlin 

1965 - Priscilla Chan 

1965 - Delfeayo Marsalis 

1965 - Pedro Troglio 

1966 - Marina Klimova 

1966 - Miguel Ángel Nadal 

1969 - Alexis Arquette  

1972 - Elizabeth Berkley 

1974 - Aleksis Çipras 

1977 - Manu Ginóbili 

1979 - Birgitta Haukdal, 

1980 - Heiko Butscher 

1981 - Michael Carrick 

1983 - Vladimir Stojkovic 

1985 - Mathieu Debuchy 

1985 - Dustin Milligan 

1987 - Yevhen Haçeridi 

1987 - Pedro 

1988 - Emanuel Biancucchi 

1989 - Albin Ekdal 

1990 - Soulja Boy 

1993 - Cher Lloyd  

1993 - Harry Kane 

1994 - Daichi Akiyama 

2000 - Mero 

2000 - Emile Smith Rowe 


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