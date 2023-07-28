Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
28 Temmuz hangi burç? 28 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 28 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 28 Temmuz hangi burç oluyor? 28 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 28 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 28 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.
28 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1925 - Ali Bozer
1944 - Atilla Olgaç
1945 - Faruk Süren
1978 - Mine Tugay
1986 - Semih Erden
1993 - Ferhat Arıcan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1635 - Robert Hooke
1750 - Fabre d'Églantine
1904 - Elyesa Bazna (Çiçero)
1904 - Pavel Alekseyeviç Çerenkov
1909 - Aenne Burda
1915 - Charles Hard Townes
1922 - Jacques Piccard
1925 - Baruch Samuel Blumberg
1927 - John Ashbery
1929 - Shirley Ann Grau
1929 - Jacqueline Kennedy Onassis
1942 - Neilia Hunter Biden
1943 - Judy Martz
1943 - Rick Wright
1947 - Elena Novikova-Belova
1948 - Ivan Mašek
1958 - Terry Fox
1960 - Alexandre Czerniatynski
1962 - Torsten Gütschow
1964 - Lori Loughlin
1965 - Priscilla Chan
1965 - Delfeayo Marsalis
1965 - Pedro Troglio
1966 - Marina Klimova
1966 - Miguel Ángel Nadal
1969 - Alexis Arquette
1972 - Elizabeth Berkley
1974 - Aleksis Çipras
1977 - Manu Ginóbili
1979 - Birgitta Haukdal,
1980 - Heiko Butscher
1981 - Michael Carrick
1983 - Vladimir Stojkovic
1985 - Mathieu Debuchy
1985 - Dustin Milligan
1987 - Yevhen Haçeridi
1987 - Pedro
1988 - Emanuel Biancucchi
1989 - Albin Ekdal
1990 - Soulja Boy
1993 - Cher Lloyd
1993 - Harry Kane
1994 - Daichi Akiyama
2000 - Mero
2000 - Emile Smith Rowe
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