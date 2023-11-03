3 Kasım hangi burç? 3 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:03

Güncelleme: 03.11.2023 - 10:03

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 3 Kasım hangi burç oluyor? 3 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 3 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 3 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

3 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

3 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

3 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1604 - II. Osman (Genç Osman)



1894 - İsmail Galip Arcan



1911 - Vahi Öz



1931 - Erol Keskin



1942 - Melih Aşık



1952 - Cemâlnur Sargut



1962 - Atilla Oral



1977 - İrfan Değirmenci



1978 - Burak Demir



1979 - Alp Kırşan



1982 - Egemen Korkmaz



1988 - Veli Kavlak



Bugün doğan yabancı ünlüler:

39 - Marcus Annaeus Lucanus

1443 - Antonio Benivieni

1618 - Alemgir Şah I

1757 - Robert Smith

1768 - Kara Yorgi

1801 - Vincenzo Bellini

1809 - James Richardson

1816 - Calvin Fairbank

1845 - Edward Douglass White

1852 - İmparator Meiji

1877 - Carlos Ibáñez del Campo

1882 - Yakub Kolas

1894 - Sofoklis Venizelos

1900 - Adolf Dassler

1901 - André Malraux

1901 - III. Léopold

1908 - Giovanni Leone

1912 - Alfredo Stroessner

1921 - Charles Bronson

1926 - Valdas Adamkus

1927 - Peggy McCay

1927 - Odvar Nordli

1928 - Osamu Tezuka

1929 - Oleg Grabar

1933 - John Barry

1933 - Michael Dukakis

1933 - Amartya Sen

1942 - Tadatoshi Akiba

1945 - Gerd Müller

1946 - Wataru Takeshita

1948 - Lulu

1949 - Anna Wintour

1952 - Roseanne Barr

1953 - Kate Capshaw

1956 - Catharina Brakenhielm

1957 - Dolph Lundgren

1962 - Gabe Newell

1963 - Davis Guggenheim

1963 - Ian Wright

1969 - Robert Miles

1971 - Unai Emery

1971 - Dylan Moran

1971 - Dwight Yorke

1973 - Sticky Fingaz

1973 - Mick Thomson

1974 - Cedric Demangeot

1976 - Guillermo Franco

1977 - Greg Plitt

1978 - Tim McIlrath

1979 - Pablo Aimar

1981 - Rodrigo Millar

1981 - Diego López Rodríguez

1981 - Vicente Matías Vuoso

1982 - Evgeni Pluşenko

1985 - Tyler Hansbrough

1986 - Heo Young Saeng

1987 - Ty Lawson

1987 - Gemma Ward

1989 - Paula DeAnda

1995 - Kendall Jenner