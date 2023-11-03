Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
3 Kasım hangi burç? 3 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 3 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 3 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 3 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 3 Kasım hangi burç oluyor? 3 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 3 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 3 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
3 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
3 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
3 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1604 - II. Osman (Genç Osman)
1894 - İsmail Galip Arcan
1911 - Vahi Öz
1931 - Erol Keskin
1942 - Melih Aşık
1952 - Cemâlnur Sargut
1962 - Atilla Oral
1977 - İrfan Değirmenci
1978 - Burak Demir
1979 - Alp Kırşan
1982 - Egemen Korkmaz
1988 - Veli Kavlak
Bugün doğan yabancı ünlüler:
39 - Marcus Annaeus Lucanus
1443 - Antonio Benivieni
1618 - Alemgir Şah I
1757 - Robert Smith
1768 - Kara Yorgi
1801 - Vincenzo Bellini
1809 - James Richardson
1816 - Calvin Fairbank
1845 - Edward Douglass White
1852 - İmparator Meiji
1877 - Carlos Ibáñez del Campo
1882 - Yakub Kolas
1894 - Sofoklis Venizelos
1900 - Adolf Dassler
1901 - André Malraux
1901 - III. Léopold
1908 - Giovanni Leone
1912 - Alfredo Stroessner
1921 - Charles Bronson
1926 - Valdas Adamkus
1927 - Peggy McCay
1927 - Odvar Nordli
1928 - Osamu Tezuka
1929 - Oleg Grabar
1933 - John Barry
1933 - Michael Dukakis
1933 - Amartya Sen
1942 - Tadatoshi Akiba
1945 - Gerd Müller
1946 - Wataru Takeshita
1948 - Lulu
1949 - Anna Wintour
1952 - Roseanne Barr
1953 - Kate Capshaw
1956 - Catharina Brakenhielm
1957 - Dolph Lundgren
1962 - Gabe Newell
1963 - Davis Guggenheim
1963 - Ian Wright
1969 - Robert Miles
1971 - Unai Emery
1971 - Dylan Moran
1971 - Dwight Yorke
1973 - Sticky Fingaz
1973 - Mick Thomson
1974 - Cedric Demangeot
1976 - Guillermo Franco
1977 - Greg Plitt
1978 - Tim McIlrath
1979 - Pablo Aimar
1981 - Rodrigo Millar
1981 - Diego López Rodríguez
1981 - Vicente Matías Vuoso
1982 - Evgeni Pluşenko
1985 - Tyler Hansbrough
1986 - Heo Young Saeng
1987 - Ty Lawson
1987 - Gemma Ward
1989 - Paula DeAnda
1995 - Kendall Jenner
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