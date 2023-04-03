3 Nisan hangi burç? 3 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:20

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 09:20

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 3 Nisan hangi burç oluyor? 3 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 3 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 3 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

3 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

3 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

3 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1927 - Fethi Naci

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1893 - Leslie Howard

1924 - Marlon Brando

1948 - Hans-Georg Schwarzenbeck

1958 - Alec Baldwin

1961 - Eddie Murphy

1967 - Pervis Ellison

1970 - Shinji Fujiyoshi

1972 - Jennie Garth

1973 - Adam Scott

1984 - Maxi López

1987 - Park Jung Min

1988 - Timothy Michael Krul

1989 - Romain Alessandrini

1990 - Kerim Ensariferd

1990 - Sotiris Ninis

1992 - Simone Benedetti

1994 - Josip Radoševic

1995 - Adrien Rabiot

1996 - Naoki Nishibayashi

1997 - Gabriel Jesus