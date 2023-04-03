3 Nisan hangi burç? 3 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 3 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 3 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 3 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 3 Nisan hangi burç oluyor? 3 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 3 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 3 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
3 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
3 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
3 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1927 - Fethi Naci
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1893 - Leslie Howard
1924 - Marlon Brando
1948 - Hans-Georg Schwarzenbeck
1958 - Alec Baldwin
1961 - Eddie Murphy
1967 - Pervis Ellison
1970 - Shinji Fujiyoshi
1972 - Jennie Garth
1973 - Adam Scott
1984 - Maxi López
1987 - Park Jung Min
1988 - Timothy Michael Krul
1989 - Romain Alessandrini
1990 - Kerim Ensariferd
1990 - Sotiris Ninis
1992 - Simone Benedetti
1994 - Josip Radoševic
1995 - Adrien Rabiot
1996 - Naoki Nishibayashi
1997 - Gabriel Jesus
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