Güven problemi olan 3 burç! Onları bir şeye inandırmak çok zor

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 22:12

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 22:12

Bazı insanları inandırmak çok kolaydır. Bazı insanları ise inandırmak çok zordur. Güven problemi yaşayan burçlarla ilgili bir araştırma yapıldı. Yapılan o araştırmada güven problemi yaşayan 3 burçla ilgili detaylar paylaşıldı.

Aslan, Başak ve İkizler burcundan olan insanlar her zaman güven problemi yaşarlar.

İKİZLER BURCU





Hiç bir zaman tam olarak sevildiklerini düşünmezler. İkizler burcu her beraberliklerinde bu durumu sık sık yaşadıklarından korku içinde bir ilişkiye başlamaktan bıktı. İkilemde olan İkizler burcu ikinci ihaneti aldatılmayı affetmez. Bunu direk olarak göstermezler ama zamanı gelince tekmeyi basarlar. İkizler çok şüphecidir. O nedenle her şeyin peşine düşer. Onları inandırmak bu kişilikleri nedeniyle çok zordur.

ASLAN BURCU





İkizlerden sonra en çok Aslan burcu güven sorunu yaşar. Aslan burçlarına göre herkes her an her şeyi yapar. Onlar güvenmemekte de haklılar. Verdikleri tüm sevgi ve zaman sürekli boşa çıkarıldı. Aslan burçları bu yüzden hesap kitap yaparak ilişkiye başlamayı ya da hiç başlamamayı tercih ediyor. Aslan burcu sadece dışarıya değil evdeki aile bireylerine karşı da şüpheci yaklaşır. O nedenle Aslan her zaman ilişkilerinde büyük sorun yaşar.





BAŞAK BURCU





Doğuştan güven problemi yaşayan Başak burçları, kuşkucu ve bağlanma korkusu nedeniyle ilişkileri uzun sürmez. Başak burçları karşı tarafın neler çevirdiğini hep merak ettiğinden sürekli sorgular. Bu da ilişkiyi asla bir sonrası boyuta taşımadan bitirir. Başak burçlarının sevgi anlayışı biraz psikopatça olduğundan çabuk yorulurlar. Duygusal burçlar arasında yer alan Başak, ihaneti asla affetmez. Şüpheci bir burç olan Başak her daim tetiktedir.