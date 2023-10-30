Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
30 Ekim hangi burç? 30 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 30 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 30 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 30 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 30 Ekim hangi burç oluyor? 30 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 30 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 30 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
30 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
30 Ekim'de doğan biri Akrep burcu oluyor.
30 EKİM'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1939 - Tanju Gürsu
1951 - Mehmet Ağar
1961 - Fatih Özal
1972 - Fuat Ergin
1973 - Raci Şaşmaz
1976 - Ümit Özat
1978 - Doğa Rutkay
1981 - Tan Taşçı
1985 - Gülçin Ergül
Bugün doğan yabancı ünlüler:
MÖ 39 - Julia
1218 - Chukyo
1632 - Christopher Wren
1668 - Sophie Charlotte
1735 - John Adams
1741 - Angelika Kauffmann
1762 - André Chénier
1797 - Henrietta (Nassau-Weilburg)
1839 - Alfred Sisley
1858 - Duiliu Zamfirescu
1861 - Antoine Bourdelle
1864 - Theodor Wiegand
1871 - Paul Valery
1878 - Arthur Scherbius
1885 - Ezra Pound
1888 - Alan Goodrich Kirk
1895 - Gerhard Domagk
1895 - Dickinson Woodruff Richards
1900 - Ragnar Granit
1906 - Giuseppe Farina
1909 - Homi J. Bhabha
1910 - Miguel Hernández
1911 - Ruth Hussey
1914 - Leabua Jonathan
1928 - Daniel Nathans
1929 - Olga Zubarry
1930 - Néstor Almendros
1930 - Clifford Brown
1930 - Don Meineke
1931 - Alfonso Humberto Robles Cota
1932 - Louis Malle
1935 - Michael Winner
1937 - Claude Lelouch
1939 - Harvey Goldstein
1939 - Leland H. Hartwell
1939 - Grace Slick
1941 - Theodor W. Hänsch
1941 - Otis Williams
1945 - Henry Winkler
1946 - Chris Slade
1951 - Harry Hamlin
1953 - Charles Martin Smith
1954 - Mahmud el-Hatib
1954 - Mario Testino
1956 - Juliet Stevenson
1957 - Kevin Pollak
1960 - Diego Maradona
1962 - Stefan Kuntz
1964 - Jean-Marc Bosman
1964 - Adnan et-Talyani
1965 - Gavin Rossdale
1968 - Ursula Poznanski
1969 - Stanislav Gross
1969 - Snow
1970 - Nia Long
1971 - Fredi Bobic
1973 - Edge
1975 - Dimitar İvankov
1976 - Stern John
1978 - Matthew Morrison
1981 - Jun Ji-hyun
1981 - Ivanka Trump
1984 - Muhammed Naci
1985 - Ragnar Klavan
1986 - Margareta Kozuch
1987 - Yumi Uchiyama
1988 - Janel Parrish
1989 - Ashley Barnes
1989 - Nastia Liukin
1992 - MC Daleste
1996 - Devin Booker
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini dikkat çekti
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam
- Rabianın kırılan parmakları
- AKP'li ismin öz oğluna istismar davasında skandal karar
- Yine Cumhuriyet hedef alındı
- Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- AKP'li vekilden eleştirilere 'yanıt'