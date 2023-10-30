30 Ekim hangi burç? 30 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:54

Güncelleme: 30.10.2023 - 09:54

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 30 Ekim hangi burç oluyor? 30 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 30 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 30 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

30 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

30 Ekim'de doğan biri Akrep burcu oluyor.

30 EKİM'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1939 - Tanju Gürsu



1951 - Mehmet Ağar



1961 - Fatih Özal



1972 - Fuat Ergin



1973 - Raci Şaşmaz



1976 - Ümit Özat



1978 - Doğa Rutkay



1981 - Tan Taşçı



1985 - Gülçin Ergül



Bugün doğan yabancı ünlüler:

MÖ 39 - Julia

1218 - Chukyo

1632 - Christopher Wren

1668 - Sophie Charlotte

1735 - John Adams

1741 - Angelika Kauffmann

1762 - André Chénier

1797 - Henrietta (Nassau-Weilburg)

1839 - Alfred Sisley

1858 - Duiliu Zamfirescu

1861 - Antoine Bourdelle

1864 - Theodor Wiegand

1871 - Paul Valery

1878 - Arthur Scherbius

1885 - Ezra Pound

1888 - Alan Goodrich Kirk

1895 - Gerhard Domagk

1895 - Dickinson Woodruff Richards

1900 - Ragnar Granit

1906 - Giuseppe Farina

1909 - Homi J. Bhabha

1910 - Miguel Hernández

1911 - Ruth Hussey

1914 - Leabua Jonathan

1928 - Daniel Nathans

1929 - Olga Zubarry

1930 - Néstor Almendros

1930 - Clifford Brown

1930 - Don Meineke

1931 - Alfonso Humberto Robles Cota

1932 - Louis Malle

1935 - Michael Winner

1937 - Claude Lelouch

1939 - Harvey Goldstein

1939 - Leland H. Hartwell

1939 - Grace Slick

1941 - Theodor W. Hänsch

1941 - Otis Williams

1945 - Henry Winkler

1946 - Chris Slade

1951 - Harry Hamlin

1953 - Charles Martin Smith

1954 - Mahmud el-Hatib

1954 - Mario Testino

1956 - Juliet Stevenson

1957 - Kevin Pollak

1960 - Diego Maradona

1962 - Stefan Kuntz

1964 - Jean-Marc Bosman

1964 - Adnan et-Talyani

1965 - Gavin Rossdale

1968 - Ursula Poznanski

1969 - Stanislav Gross

1969 - Snow

1970 - Nia Long

1971 - Fredi Bobic

1973 - Edge

1975 - Dimitar İvankov

1976 - Stern John

1978 - Matthew Morrison

1981 - Jun Ji-hyun

1981 - Ivanka Trump

1984 - Muhammed Naci

1985 - Ragnar Klavan

1986 - Margareta Kozuch

1987 - Yumi Uchiyama

1988 - Janel Parrish

1989 - Ashley Barnes

1989 - Nastia Liukin

1992 - MC Daleste

1996 - Devin Booker