30 Mart hangi burç? 30 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 09:16

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 09:16

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 30 Mart hangi burç oluyor? 30 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 30 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 30 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

30 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

30 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.

KOÇ BURCU ÜNLÜLER HANGİLERİDİR?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1910 - Ziya Osman Saba

1911 - Ekrem Akurgal

1922 - Turhan Bey

1934 - Mahmut Atalay

1942 - Mehmet Ulusoy

1980 - Yalın

2000 - İbrahim Ahmed Acar

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1863 - Joseph Caillaux

1892 - Lola Cornero

1930 - Anna-Lisa

1937 - Warren Beatty

1979 - Simon Webbe

1982 - Philippe Mexes

1983 - Jérémie Aliadière

1986 - Ryan Donk

1986 - Sergio Ramos

1988 - Alessandro Felipe Oltramari

1993 - Anitta

1994 - Jetro Willems