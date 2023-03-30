30 Mart hangi burç? 30 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 30 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 30 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 30 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 30 Mart hangi burç oluyor? 30 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 30 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 30 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
30 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
30 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.
KOÇ BURCU ÜNLÜLER HANGİLERİDİR?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1910 - Ziya Osman Saba
1911 - Ekrem Akurgal
1922 - Turhan Bey
1934 - Mahmut Atalay
1942 - Mehmet Ulusoy
1980 - Yalın
2000 - İbrahim Ahmed Acar
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1863 - Joseph Caillaux
1892 - Lola Cornero
1930 - Anna-Lisa
1937 - Warren Beatty
1979 - Simon Webbe
1982 - Philippe Mexes
1983 - Jérémie Aliadière
1986 - Ryan Donk
1986 - Sergio Ramos
1988 - Alessandro Felipe Oltramari
1993 - Anitta
1994 - Jetro Willems
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