Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
30 Temmuz hangi burç? 30 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 30 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 30 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 30 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 30 Temmuz hangi burç oluyor? 30 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 30 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 30 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
30 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
30 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.
30 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1922 - Turhan Selçuk
1939 - Güneri Cıvaoğlu
1962 - Alphan Manas
1967 - Derya Taşçı Özyer
1968 - Cengiz Küçükayvaz
1973 - Ümit Davala
1982 - Nesrin Cavadzade
1984 - Gupse Özay
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1863 - Henry Ford
1898 - Henry Moore
1931 - Brian Clemens
1932 - Edd Byrnes
1936 - Buddy Guy
1939 - Peter Bogdanovich
1940 - Clive Sinclair
1941 - Paul Anka
1944 - Frances de la Tour
1945 - Patrick Modiano
1947 - Arnold Schwarzenegger
1948 - Jean Reno
1948 - Otis Taylor
1956 - Delta Burke
1957 - Nery Pumpido
1958 - Kate Bush
1960 - Richard Linklater
1961 - Laurence Fishburne
1963 - Antoni Martí
1963 - Chris Mullin
1963 - Lisa Kudrow
1964 - Vivica A. Fox
1964 - Jürgen Klinsmann
1966 - Kerry Fox
1968 - Terry Crews
1968 - Robert Korzeniowski
1968 - Sean Moore
1969 - Simon Baker
1970 - Dean Edwards
1970 - Christopher Nolan
1973 - Sonu Nigam
1974 - Radostin Kişişev
1974 - Hilary Swank
1975 - Cherie Priest
1977 - Jaime Pressly
1977 - Bootsy Thornton
1980 - Sara Anzanello
1982 - Yvonne Strahovski
1987 - Luca Lanotte
1987 - Rafael Amorim
1993 - André Gomes
1999 - Joey King
2000 - Jannine Weigel
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