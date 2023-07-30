30 Temmuz hangi burç? 30 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 30.07.2023 - 09:33

Güncelleme: 30.07.2023 - 09:33

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 30 Temmuz hangi burç oluyor? 30 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 30 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 30 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

30 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

30 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.

30 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1922 - Turhan Selçuk

1939 - Güneri Cıvaoğlu

1962 - Alphan Manas

1967 - Derya Taşçı Özyer

1968 - Cengiz Küçükayvaz

1973 - Ümit Davala

1982 - Nesrin Cavadzade

1984 - Gupse Özay

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1863 - Henry Ford

1898 - Henry Moore

1931 - Brian Clemens

1932 - Edd Byrnes

1936 - Buddy Guy

1939 - Peter Bogdanovich

1940 - Clive Sinclair

1941 - Paul Anka

1944 - Frances de la Tour

1945 - Patrick Modiano

1947 - Arnold Schwarzenegger

1948 - Jean Reno

1948 - Otis Taylor

1956 - Delta Burke

1957 - Nery Pumpido

1958 - Kate Bush

1960 - Richard Linklater

1961 - Laurence Fishburne

1963 - Antoni Martí

1963 - Chris Mullin

1963 - Lisa Kudrow

1964 - Vivica A. Fox

1964 - Jürgen Klinsmann

1966 - Kerry Fox

1968 - Terry Crews

1968 - Robert Korzeniowski

1968 - Sean Moore

1969 - Simon Baker

1970 - Dean Edwards

1970 - Christopher Nolan

1973 - Sonu Nigam

1974 - Radostin Kişişev

1974 - Hilary Swank

1975 - Cherie Priest

1977 - Jaime Pressly

1977 - Bootsy Thornton

1980 - Sara Anzanello

1982 - Yvonne Strahovski

1987 - Luca Lanotte

1987 - Rafael Amorim

1993 - André Gomes

1999 - Joey King

2000 - Jannine Weigel