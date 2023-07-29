Günlük Burç Yorumları: 30 Temmuz Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Temmuz 2023 - 17:40

Güncelleme: 29 Temmuz 2023 - 17:40

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorgun düşürmüş olabilir. İnsanların sürekli sizden çözüm beklemesi üzerinizde büyük bir sorumluluk. Hayır demeyi öğrenmezseniz sağlığınızdan olabilirsiniz.



