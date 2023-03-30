31 Mart hangi burç? 31 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 31 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 31 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 31 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 31 Mart hangi burç oluyor? 31 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 31 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 31 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
31 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
31 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.
31 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1922 - Zeyyat Selimoğlu
1933 - Beklan Algan
1948 - Sinan Bengier
1982 - Paşhan Yılmazel
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1914 - Octavio Paz
1934 - Carlo Rubbia
1943 - Christopher Walken
1972 - Facundo Arana
1980 - Kate Micucci
1987 - Hugo Ayala
1991 - Rodney Sneijder
1999 - Japhet Tanganga
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