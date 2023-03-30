Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Son zamanlarda ilişkilerinizde yaşadığınız güven sorunları, tüm insanlara karşı güveninizi kaybetmenize sebep olmuş olabilir. Fazla hassas düşünmeyin. Sizi düşündüren ve yıpratan insanları hayatınızdan çıkartmak için fazla geç kalmayın.



