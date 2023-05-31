Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
31 Mayıs hangi burç? 31 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 31 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 31 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 31 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 31 Mayıs hangi burç oluyor? 31 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 31 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 31 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
31 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
31 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.
31 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1933 - Metin Bükey
1948 - Ahmet Vefik Alp
1955 - Nilüfer
1958 - Gülgûn Feyman
1965 - Adnan Tönel
1974 - Kenan Doğulu
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1557 - I. Fyodor
1857 - XI. Pius
1926 - John G. Kemeny
1930 - Clint Eastwood
1931 - Robert Schrieffer
1945 - Laurent Gbagbo
1948 - Svetlana Aleksiyeviç
1959 - Andrea de Cesaris
1965 - Brooke Shields
1978 - Guillaume Delorme
1979 - Jean-François Gillet
1980 - Ricardo Pateiro
1981 - Mikael Antonsson
1981 - Daniele Bonera
1989 - Marco Reus
1990 - Giuliano
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