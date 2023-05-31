31 Mayıs hangi burç? 31 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:25

Güncelleme: 31.05.2023 - 09:25

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 31 Mayıs hangi burç oluyor? 31 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 31 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 31 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

31 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

31 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.

31 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1933 - Metin Bükey

1948 - Ahmet Vefik Alp

1955 - Nilüfer

1958 - Gülgûn Feyman

1965 - Adnan Tönel

1974 - Kenan Doğulu

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1557 - I. Fyodor

1857 - XI. Pius

1926 - John G. Kemeny

1930 - Clint Eastwood

1931 - Robert Schrieffer

1945 - Laurent Gbagbo

1948 - Svetlana Aleksiyeviç

1959 - Andrea de Cesaris

1965 - Brooke Shields

1978 - Guillaume Delorme

1979 - Jean-François Gillet

1980 - Ricardo Pateiro

1981 - Mikael Antonsson

1981 - Daniele Bonera

1989 - Marco Reus

1990 - Giuliano