31 Ocak hangi burç? 31 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 31 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 31 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 31 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 31 Ocak hangi burç oluyor? 31 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 31 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 31 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
31 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
31 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
31 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1910 - Faruk Kenç
1918 - Kerim Korcan
1936 - Can Bartu
1942 - Zeynep Kerman
1945 - Temel Gürsu
1951 - Selma Güneri
1961 - Fatih Kısaparmak
1961 - Filiz Kerestecioğlu
1961 - Latif Demirci
1963 - Ergün Poyraz
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1624 - Arnold Geulincx,
1769 - André-Jacques Garnerin
1797 - Franz Schubert
1799 - Rodolphe Töpffe
1881 - Irving Langmuir
1893 - Arkadiy Plastov
1907 - John O'Hara
1911 - Baba Vanga
1923 - Norman Mailer
1923 - Adela Forestello
1929 - Jean Simmons
1929 - Rudolf Mössbauer
1935 - Kenzaburo Oe
1937 - Philip Glass
1937 - Suzanne Pleshette
1938 - Beatrix
1942 - Derek Jarman
1964 - Jeff Hanneman
1970 - Minnie Driver
1973 - Amanda Lee Rogers
1975 - Preity Zinta
1977 - Kerry Washington
1980 - James Adomian
1981 - Justin Timberlake
1982 - Salvatore Masiell
1982 - Allan James McGregor
1982 - Elena Paparizou
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