31 Ocak hangi burç? 31 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:20

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 10:23

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 31 Ocak hangi burç oluyor? 31 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 31 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 31 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

31 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

31 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

31 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1910 - Faruk Kenç

1918 - Kerim Korcan

1936 - Can Bartu

1942 - Zeynep Kerman

1945 - Temel Gürsu

1951 - Selma Güneri

1961 - Fatih Kısaparmak

1961 - Filiz Kerestecioğlu

1961 - Latif Demirci

1963 - Ergün Poyraz

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1624 - Arnold Geulincx,

1769 - André-Jacques Garnerin

1797 - Franz Schubert

1799 - Rodolphe Töpffe

1881 - Irving Langmuir

1893 - Arkadiy Plastov

1907 - John O'Hara

1911 - Baba Vanga

1923 - Norman Mailer

1923 - Adela Forestello

1929 - Jean Simmons

1929 - Rudolf Mössbauer

1935 - Kenzaburo Oe

1937 - Philip Glass

1937 - Suzanne Pleshette

1938 - Beatrix

1942 - Derek Jarman

1964 - Jeff Hanneman

1970 - Minnie Driver

1973 - Amanda Lee Rogers

1975 - Preity Zinta

1977 - Kerry Washington

1980 - James Adomian

1981 - Justin Timberlake

1982 - Salvatore Masiell

1982 - Allan James McGregor

1982 - Elena Paparizou