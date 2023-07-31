31 Temmuz hangi burç? 31 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 09:33

Güncelleme: 31.07.2023 - 09:33

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 31 Temmuz hangi burç oluyor? 31 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 31 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 31 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

31 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

31 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.

31 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1923 - Ahmet Ertegün

1959 - Cem Kurtoğlu

1960 - Hürser Tekinoktay

1963 - Abdullah Avcı

1969 - Aslı Omağ

1973 - Durukan Ordu

1981 - Hakan Akkaya

1984 - İpek Yaylacıoğlu

1989 - Selim Ay

1998 - Çağatay Akman

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1883 - Fred Quimby

1884 - Carl Friedrich Goerdeler

1887 - Hans Freyer

1901 - Jean Dubuffet

1912 - Milton Friedman

1914 - Louis de Funes

1918 - Paul D. Boyer

1929 - José Santamaría

1932 - John Searle

1935 - Geoffrey Lewis

1939 - Susan Flannery

1940 - İrec Beşiri

1941 - Brian Hill

1944 - Geraldine Chaplin

1944 - Robert C. Merton

1945 - William Weld

1947 - Richard Griffiths

1947 - Hubert Védrine

1948 - Russell Morris

1950 - Richard Berry

1951 - Evonne Goolagong

1956 - Michael Biehn

1956 - Deval Patrick

1958 - Mark Cuban

1962 - Wesley Snipes

1963 - Fatboy Slim

1964 - Caroline Müller

1965 - J. K. Rowling

1965 - John Laurinaitis

1965 - Scott Brooks

1967 - Elizabeth Wurtzel

1969 - Antonio Conte

1970 - Ben Chaplin

1974 - Luran Ahmeti

1974 - Emilia Fox

1976 - Paulo Wanchope

1979 - Per Krøldrup

1979 - Carlos Marchena

1979 - Nicola Mora

1981 - Titus Bramble

1987 - Michael Bradley

1989 - Viktoriya Azarenka

1989 - Lil Uzi Vert