Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
31 Temmuz hangi burç? 31 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 31 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 31 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 31 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 31 Temmuz hangi burç oluyor? 31 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 31 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 31 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
31 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
31 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.
31 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1923 - Ahmet Ertegün
1959 - Cem Kurtoğlu
1960 - Hürser Tekinoktay
1963 - Abdullah Avcı
1969 - Aslı Omağ
1973 - Durukan Ordu
1981 - Hakan Akkaya
1984 - İpek Yaylacıoğlu
1989 - Selim Ay
1998 - Çağatay Akman
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1883 - Fred Quimby
1884 - Carl Friedrich Goerdeler
1887 - Hans Freyer
1901 - Jean Dubuffet
1912 - Milton Friedman
1914 - Louis de Funes
1918 - Paul D. Boyer
1929 - José Santamaría
1932 - John Searle
1935 - Geoffrey Lewis
1939 - Susan Flannery
1940 - İrec Beşiri
1941 - Brian Hill
1944 - Geraldine Chaplin
1944 - Robert C. Merton
1945 - William Weld
1947 - Richard Griffiths
1947 - Hubert Védrine
1948 - Russell Morris
1950 - Richard Berry
1951 - Evonne Goolagong
1956 - Michael Biehn
1956 - Deval Patrick
1958 - Mark Cuban
1962 - Wesley Snipes
1963 - Fatboy Slim
1964 - Caroline Müller
1965 - J. K. Rowling
1965 - John Laurinaitis
1965 - Scott Brooks
1967 - Elizabeth Wurtzel
1969 - Antonio Conte
1970 - Ben Chaplin
1974 - Luran Ahmeti
1974 - Emilia Fox
1976 - Paulo Wanchope
1979 - Per Krøldrup
1979 - Carlos Marchena
1979 - Nicola Mora
1981 - Titus Bramble
1987 - Michael Bradley
1989 - Viktoriya Azarenka
1989 - Lil Uzi Vert
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