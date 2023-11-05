5 Kasım hangi burç? 5 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:02

Güncelleme: 05.11.2023 - 10:02

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 5 Kasım hangi burç oluyor? 5 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 5 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 5 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

5 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

5 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

5 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1615 - İbrahim



1969 - Meltem Cumbul

1972 - İdil Fırat

1972 - Sergen Yalçın

1977 - Murat Evgin



1980 - Orkun Usak



1985 - Pınar Saka



1987 - Çağlar Ertuğrul



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1271 - Mahmud Gazan

1667 - Christoph Ludwig Agricola

1827 - Nikolay Severtzov

1851 - Charles Dupuy

1854 - Paul Sabatier

1873 - Edwin Flack

1892 - John Alcock

1892 - J. B. S. Haldane

1893 - Raymond Loewy

1911 - Roy Rogers

1913 - Vivien Leigh

1920 - Douglass North

1921 - György Cziffra

1921 - Fevziye Fuad

1922 - Maria Garbowska-Kierczynska

1922 - Yitzchok Scheiner

1923 - Biserka Cvejic

1926 - John Berger

1930 - Wim Bleijenberg

1931 - Gil Hill

1931 - Ike Turner

1936 - Michael Dertouzos

1936 - Uwe Seeler

1938 - Joe Dassin

1941 - Arthur Garfunkel

1943 - Sam Shepard

1945 - Peter Pace

1945 - Aleka Papariga

1948 - Peter Hammill

1948 - William D. Phillips

1949 - Armin Shimerman

1950 - Thorbjørn Jagland

1952 - Vandana Shiva

1952 - Bill Walton

1953 - Oleh Blohin

1953 - Brad Fuller

1954 - Vincenzo D'Amico

1954 - Alejandro Sabella

1954 - Jeffrey Sachs

1955 - Kris Jenner

1956 - Lavrendis Maheriças

1958 - Robert Patrick

1959 - Bryan Adams

1960 - Tilda Swinton

1961 - Alan G. Poindexter

1963 - Hans Gillhaus

1963 - Tatum O'Neal

1963 - Jean-Pierre Papin

1964 - Abedi Pele

1965 - Famke Janssen

1968 - Sam Rockwell

1971 - Jonny Greenwood

1974 - Angela Gossow

1974 - Dado Pršo

1977 - Richard Wright

1978 - Xavier Tondo

1978 - Bubba Watson

1979 - Mihalis Haciyannis

1979 - David Suazo

1980 - Christoph Metzelder

1980 - Antonella Del Core

1983 - Alexa Chung

1983 - Mike Hanke

1984 - Eliud Kipchoge

1986 - BoA

1986 - Ian Mahinmi

1986 - Kasper Schmeichel

1987 - Kevin Jonas

1987 - O. J. Mayo

1991 - Lyubov İlyuşeçkina

1991 - Shodai Naoya

1992 - Marco Verratti

1993 - George Long