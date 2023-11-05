Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
5 Kasım hangi burç? 5 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 5 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 5 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 5 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 5 Kasım hangi burç oluyor? 5 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 5 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 5 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
5 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
5 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
5 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1615 - İbrahim
1969 - Meltem Cumbul
1972 - İdil Fırat
1972 - Sergen Yalçın
1977 - Murat Evgin
1980 - Orkun Usak
1985 - Pınar Saka
1987 - Çağlar Ertuğrul
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1271 - Mahmud Gazan
1667 - Christoph Ludwig Agricola
1827 - Nikolay Severtzov
1851 - Charles Dupuy
1854 - Paul Sabatier
1873 - Edwin Flack
1892 - John Alcock
1892 - J. B. S. Haldane
1893 - Raymond Loewy
1911 - Roy Rogers
1913 - Vivien Leigh
1920 - Douglass North
1921 - György Cziffra
1921 - Fevziye Fuad
1922 - Maria Garbowska-Kierczynska
1922 - Yitzchok Scheiner
1923 - Biserka Cvejic
1926 - John Berger
1930 - Wim Bleijenberg
1931 - Gil Hill
1931 - Ike Turner
1936 - Michael Dertouzos
1936 - Uwe Seeler
1938 - Joe Dassin
1941 - Arthur Garfunkel
1943 - Sam Shepard
1945 - Peter Pace
1945 - Aleka Papariga
1948 - Peter Hammill
1948 - William D. Phillips
1949 - Armin Shimerman
1950 - Thorbjørn Jagland
1952 - Vandana Shiva
1952 - Bill Walton
1953 - Oleh Blohin
1953 - Brad Fuller
1954 - Vincenzo D'Amico
1954 - Alejandro Sabella
1954 - Jeffrey Sachs
1955 - Kris Jenner
1956 - Lavrendis Maheriças
1958 - Robert Patrick
1959 - Bryan Adams
1960 - Tilda Swinton
1961 - Alan G. Poindexter
1963 - Hans Gillhaus
1963 - Tatum O'Neal
1963 - Jean-Pierre Papin
1964 - Abedi Pele
1965 - Famke Janssen
1968 - Sam Rockwell
1971 - Jonny Greenwood
1974 - Angela Gossow
1974 - Dado Pršo
1977 - Richard Wright
1978 - Xavier Tondo
1978 - Bubba Watson
1979 - Mihalis Haciyannis
1979 - David Suazo
1980 - Christoph Metzelder
1980 - Antonella Del Core
1983 - Alexa Chung
1983 - Mike Hanke
1984 - Eliud Kipchoge
1986 - BoA
1986 - Ian Mahinmi
1986 - Kasper Schmeichel
1987 - Kevin Jonas
1987 - O. J. Mayo
1991 - Lyubov İlyuşeçkina
1991 - Shodai Naoya
1992 - Marco Verratti
1993 - George Long
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