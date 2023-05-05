Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
5 Mayıs hangi burç? 5 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 5 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 5 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 5 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 5 Mayıs hangi burç oluyor? 5 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 5 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 5 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
5 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
5 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
5 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1884 - Mazhar Osman Usman
1895 - Mahmut Yesari
1919 - Hayri Esen
1925 - Perihan Altındağ Sözeri
1929 - Ayhan Işık
1931 - Alev Sururi
1946 - Aydın Menderes
1955 - Mehmet Terzi
1959 - Cengiz Kurtoğlu
1961 - Şefika Kutlue
1967 - Levent Kazak
1969 - Ali Sabancı
1970 - Mahmut Özer
1975 - Fırat Tanış
1985 - Orçun Arslan
1988 - Ulaş Tuna Astepe
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1811 - John William Draper
1813 - Søren Kierkegaard
1818 - Karl Marx
1846 - Henryk Sienkiewicz
1851 - Bidâr Kadınefendi
1864 - Nellie Bly
1865 - Albert Aurier
1873 - Leon Czolgosz
1877 - Georgiy Sedov
1887 - Geoffrey Fisher
1900 - Paul Baumgarten
1914 - Tyrone Power
1917 - Pío Leyva
1926 - Víctor Ugarte
1930 - Stanford Shaw
1931 - Stan Anslow
1934 - Henri Konan Bédié
1937 - Delia Derbyshire
1940 - Lance Henriksen
1943 - Michael Palin
1944 - John Terry
1944 - Christian de Portzamparc
1946 - Jim Kelly
1947 - Malam Bacai Sanhá
1948 - Bill Ward
1950 - Maggie MacNeal
1955 - Abdüsselam Baraka
1958 - Ron Arad
1959 - Brian Williams
1963 - James LaBrie
1964 - Jean-François Copé
1964 - Don Payne
1966 - Shawn Drover
1966 - Sergey Stanishev
1966 - Josh Weinstein
1970 - Kyan Douglas
1970 - Naomi Klein
1976 - Dieter Brummer
1976 - Juan Pablo Sorín
1977 - Jessica Schwarz
1978 - Santiago Cabrera
1979 - Vincent Kartheiser
1979 - Michael Albert Yobo
1980 - Yosi Benayun
1980 - Anastasia Gimazetdinova
1981 - Craig David
1983 - Henry Cavill
1985 - Emanuele Giaccherini
1985 - Tsepo Masilela
1985 - P.J. Tucker
1987 - Graham Dorrans
1988 - Adele
1989 - Chris Brown
1989 - Matteo Coppini
1990 - Martine Smeets
1991 - Raúl Jiménez
1991 - Andrea Klikovac
1991 - Robin de Kruijf
1992 - Loïck Landre
1995 - Ibrahima Wadji
1995 - Takuya Shigehiro
1996 - Jai Hindley
1998 - Arina Sabalenka
2003 - Carlos Alcaraz
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'un adayından şoke eden sözler: Tahrikte son nokta
- Türkiye’yi temsil eden ismin şiddet sicili
- İlçe Seçim Kurulu'ndan Erdoğan kararı
- 'Paniğe kapıldılar'
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- AKP'li adaydan MHP'ye olay sözler
- Sağduyu çağrısı yapan Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Soylu'nun iddiası yargıya taşınıyor
- Erdoğan Kılıçdaroğlu'na nereden saldıracağını şaşırdı