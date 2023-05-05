5 Mayıs hangi burç? 5 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:25

Güncelleme: 05.05.2023 - 11:25

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 5 Mayıs hangi burç oluyor? 5 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 5 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 5 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

5 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

5 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

5 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1884 - Mazhar Osman Usman

1895 - Mahmut Yesari

1919 - Hayri Esen

1925 - Perihan Altındağ Sözeri

1929 - Ayhan Işık

1931 - Alev Sururi

1946 - Aydın Menderes

1955 - Mehmet Terzi

1959 - Cengiz Kurtoğlu

1961 - Şefika Kutlue

1967 - Levent Kazak

1969 - Ali Sabancı

1970 - Mahmut Özer

1975 - Fırat Tanış

1985 - Orçun Arslan

1988 - Ulaş Tuna Astepe

Bugün doğan yabancı ünlüler:



1811 - John William Draper

1813 - Søren Kierkegaard

1818 - Karl Marx

1846 - Henryk Sienkiewicz

1851 - Bidâr Kadınefendi

1864 - Nellie Bly

1865 - Albert Aurier

1873 - Leon Czolgosz

1877 - Georgiy Sedov

1887 - Geoffrey Fisher

1900 - Paul Baumgarten

1914 - Tyrone Power

1917 - Pío Leyva

1926 - Víctor Ugarte

1930 - Stanford Shaw

1931 - Stan Anslow

1934 - Henri Konan Bédié

1937 - Delia Derbyshire

1940 - Lance Henriksen

1943 - Michael Palin

1944 - John Terry

1944 - Christian de Portzamparc

1946 - Jim Kelly

1947 - Malam Bacai Sanhá

1948 - Bill Ward

1950 - Maggie MacNeal

1955 - Abdüsselam Baraka

1958 - Ron Arad

1959 - Brian Williams

1963 - James LaBrie

1964 - Jean-François Copé

1964 - Don Payne

1966 - Shawn Drover

1966 - Sergey Stanishev

1966 - Josh Weinstein

1970 - Kyan Douglas

1970 - Naomi Klein

1976 - Dieter Brummer

1976 - Juan Pablo Sorín

1977 - Jessica Schwarz

1978 - Santiago Cabrera

1979 - Vincent Kartheiser

1979 - Michael Albert Yobo

1980 - Yosi Benayun

1980 - Anastasia Gimazetdinova

1981 - Craig David

1983 - Henry Cavill

1985 - Emanuele Giaccherini

1985 - Tsepo Masilela

1985 - P.J. Tucker

1987 - Graham Dorrans

1988 - Adele

1989 - Chris Brown

1989 - Matteo Coppini

1990 - Martine Smeets

1991 - Raúl Jiménez

1991 - Andrea Klikovac

1991 - Robin de Kruijf

1992 - Loïck Landre

1995 - Ibrahima Wadji

1995 - Takuya Shigehiro

1996 - Jai Hindley

1998 - Arina Sabalenka

2003 - Carlos Alcaraz