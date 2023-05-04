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Günlük Burç Yorumları: 5 Mayıs Cuma Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 5 Mayıs Cuma Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 04 Mayıs 2023 - 17:30

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, parasal anlamda yakınlarınızdan destek görebileceğiniz bir gün. Bugün manevi konulara yönelebilir, şifa çalışmalarına katılabilirsiniz. Bu aralar haberci rüyalar görebilirsiniz, rüyalarınızı not alıp kendi psikolojiniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.



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