5 Nisan hangi burç? 5 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 5 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 5 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 5 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 5 Nisan hangi burç oluyor? 5 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 5 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 5 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
5 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
5 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
5 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1898 - Ömer Asım Aksoy
1920 - İlhan Arsel
1925 - Sadri Alışık
1926 - Ömer Faruk Akün
1926 - Süleyman Seba
1928 - Haldun Dormen
1933 - Feridun Buğeker
1945 - Cem Karaca
1946 - Yavuz Turgul
1950 - Nihat Özdemir
1951 - Nedim Gürsel
1965 - Aykut Kocaman
1970 - Aylin Arasıl
1970 - Yaşar
1989 - Emre Güral
1990 - Sercan Yıldırım
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1832 - Jules Ferry
1900 - Spencer Tracy
1908 - Bette Davis
1929 - Ivar Giaever
1937 - Colin Powell
1949 - Judith Resnik
1975 - Juicy J
1976 - Simone Inzaghi
1976 - Fernando Morientes
1980 - Thomas Hitzlsperger
1981 - Tom Riley
1984 - Cristian Sapunaru
1987 - Fyodor Kudryaşov
1997 - Borja Mayoral
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