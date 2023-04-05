5 Nisan hangi burç? 5 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:28

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 09:28

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 5 Nisan hangi burç oluyor? 5 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 5 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 5 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

5 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

5 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

5 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1898 - Ömer Asım Aksoy

1920 - İlhan Arsel

1925 - Sadri Alışık

1926 - Ömer Faruk Akün

1926 - Süleyman Seba

1928 - Haldun Dormen

1933 - Feridun Buğeker

1945 - Cem Karaca

1946 - Yavuz Turgul

1950 - Nihat Özdemir

1951 - Nedim Gürsel

1965 - Aykut Kocaman

1970 - Aylin Arasıl

1970 - Yaşar

1989 - Emre Güral

1990 - Sercan Yıldırım

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1832 - Jules Ferry

1900 - Spencer Tracy

1908 - Bette Davis

1929 - Ivar Giaever

1937 - Colin Powell

1949 - Judith Resnik

1975 - Juicy J

1976 - Simone Inzaghi

1976 - Fernando Morientes

1980 - Thomas Hitzlsperger

1981 - Tom Riley

1984 - Cristian Sapunaru

1987 - Fyodor Kudryaşov

1997 - Borja Mayoral