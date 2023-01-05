5 Ocak hangi burç? 5 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

05 Ocak 2023 Perşembe, 09:45

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 5 Ocak hangi burç oluyor? 5 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 5 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 5 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

5 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

5 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

5 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1851 - Böcüzade Süleyman Sami

1880 - İbrahim Etem Ulagay

1913 - Nejat Eczacıbaşı

1921 - Kemal Ergüvenç

1929 - Ümit Utku

1935 - Öner Ünalan

1940 - Adnan Mersinli

1947 - Osman Arpacıoğlu

1950 - Mehmet Mümtaz Tuzcu

1965 - Okday Korunan

1966 - Özgür Ozan

1970 - Erdal Beşikçioğlu

1977 - Alaaddin Şahintekin

1991 - Soner Aydoğdu

1997 - Egehan Arna

1998 - Merve Arı

1999 - Berkin Elvan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1846 - Rudolf Christoph Eucken

1897 - Kiyoşi Miki

1917 - Jane Wyman

1924 - Gerry Plamondon

1934 - Phil Ramone

1941 - Hayao Miyazaki

1946 - Diane Keaton

1959 - Maya Lin

1969 - Marilyn Manson

1987 - Kristin Cavallari

1996 - Max Baldry















