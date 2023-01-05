5 Ocak hangi burç? 5 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 5 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 5 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 5 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 5 Ocak hangi burç oluyor? 5 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 5 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 5 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
5 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
5 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
5 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1851 - Böcüzade Süleyman Sami
1880 - İbrahim Etem Ulagay
1913 - Nejat Eczacıbaşı
1921 - Kemal Ergüvenç
1929 - Ümit Utku
1935 - Öner Ünalan
1940 - Adnan Mersinli
1947 - Osman Arpacıoğlu
1950 - Mehmet Mümtaz Tuzcu
1965 - Okday Korunan
1966 - Özgür Ozan
1970 - Erdal Beşikçioğlu
1977 - Alaaddin Şahintekin
1991 - Soner Aydoğdu
1997 - Egehan Arna
1998 - Merve Arı
1999 - Berkin Elvan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1846 - Rudolf Christoph Eucken
1897 - Kiyoşi Miki
1917 - Jane Wyman
1924 - Gerry Plamondon
1934 - Phil Ramone
1941 - Hayao Miyazaki
1946 - Diane Keaton
1959 - Maya Lin
1969 - Marilyn Manson
1987 - Kristin Cavallari
1996 - Max Baldry
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'den isim vermeden 'Sinan Ateş' açıklaması
- Erdoğan'dan maaşlara yeni ayar
- Soylu 'Sinan Ateş' sessizliğini bozdu
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı
- Zonguldak'ta 50 köy karantinaya alındı
- 'Alay' etmeye çalıştı, çok sert yanıt: 'Arsız'
- Tutuklular arasında MHP'li yönetici de var
- Emekli ve memura mart sonunda yeni zam mı geliyor?
- 'Yasal düzenleme': Porno sitelerine kimlikle girilecek