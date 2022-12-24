24 Aralık hangi burç? 24 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

24 Aralık 2022 Cumartesi, 09:34

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 24 Aralık hangi burç oluyor? 24 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 24 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

24 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

24 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1761 - III. Selim

1867 - Tevfik Fikret

1903 - Aliye Berger

1914 - Feridun Akozan

1915 - Tahir Alangu

1917 - Münir Ülgür

1951 - Aliye Uzunatağan

1963 - Yurtsan Atakan

1965 - Cengiz Bozkurt

1968 - Nev

1968 - Reha Yeprem

1971 - Ömer Kılıç

1976 - Serkan Altunorak

1977 - Berke Özgümüş

1978 - Yıldıray Baştürk

1979 - Tülin Özen

1979 - Oğuzhan Bahadır

1980 - Kenan Ece

1980 - Eren Balkan

1984 - Burak Özçivit

1986 - Kaan Yıldırım

1988 - Emre Özkan

1991 - Hafsa Şeyda Burucu

1996 - Sümeyye İloğlu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1166 - Yurtsuz John

1824 - Peter Cornelius

1845 - I. George

1868 - Emanuel Lasker

1876 - Thomas Madsen-Mygdal

1881 - Juan Ramón Jiménez

1886 - Michael Curtiz

1897 - Koto Okubo

1922 - Ava Gardner

1943 - Tarja Halonen

1945 - Lemmy Kilmister

1948 - Edwige Fenech

1952 - Alauddin Ali

1956 - Irene Khan

1961 - İlham Aliyev

1961 - Mary Barra

1963 - Caroline Aherne

1965 - Rosario Bléfari

1969 - Mark Millar

1971 - Ricky Martin

1973 - Stephenie Meyer

1976 - Carlos Henrique Raimundo Rodrigues

1979 - Chris Hero

1980 - Nneka

1991 - Louis Tomlinson

1992 - Serge Aurier

1995 - Fabrice Ondoa



