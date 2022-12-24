24 Aralık hangi burç? 24 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 24 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 24 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 24 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 24 Aralık hangi burç oluyor? 24 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 24 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
24 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
24 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1761 - III. Selim
1867 - Tevfik Fikret
1903 - Aliye Berger
1914 - Feridun Akozan
1915 - Tahir Alangu
1917 - Münir Ülgür
1951 - Aliye Uzunatağan
1963 - Yurtsan Atakan
1965 - Cengiz Bozkurt
1968 - Nev
1968 - Reha Yeprem
1971 - Ömer Kılıç
1976 - Serkan Altunorak
1977 - Berke Özgümüş
1978 - Yıldıray Baştürk
1979 - Tülin Özen
1979 - Oğuzhan Bahadır
1980 - Kenan Ece
1980 - Eren Balkan
1984 - Burak Özçivit
1986 - Kaan Yıldırım
1988 - Emre Özkan
1991 - Hafsa Şeyda Burucu
1996 - Sümeyye İloğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1166 - Yurtsuz John
1824 - Peter Cornelius
1845 - I. George
1868 - Emanuel Lasker
1876 - Thomas Madsen-Mygdal
1881 - Juan Ramón Jiménez
1886 - Michael Curtiz
1897 - Koto Okubo
1922 - Ava Gardner
1943 - Tarja Halonen
1945 - Lemmy Kilmister
1948 - Edwige Fenech
1952 - Alauddin Ali
1956 - Irene Khan
1961 - İlham Aliyev
1961 - Mary Barra
1963 - Caroline Aherne
1965 - Rosario Bléfari
1969 - Mark Millar
1971 - Ricky Martin
1973 - Stephenie Meyer
1976 - Carlos Henrique Raimundo Rodrigues
1979 - Chris Hero
1980 - Nneka
1991 - Louis Tomlinson
1992 - Serge Aurier
1995 - Fabrice Ondoa
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