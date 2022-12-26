26 Aralık hangi burç? 26 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? Bugün doğanlar hangi burç oluyor?

26 Aralık 2022 Pazartesi, 14:40

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)





Peki, 25 Aralık hangi burç oluyor? 25 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 25 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kim?





26 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

26 Aralık'ta doğanlar oğlak burcu oluyor.

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1894 - Falih Rıfkı Atay

1918 - Ali Şen

1923 - Necdet Levent

1924 - Baki Tamer

1927 - Heyecan Başaran

1936 - Kayhan Yıldızoğlu

1941 - Şener Şen

1943 - Ekmeleddin İhsanoğlu

948 - Ali Kırca

1953 - Necmettin Pamir

1959 - Gültekin Tetik

1960 - Cem Uzan

1968 - Selim Özer

1975 - Selma Geçer

1977 - Fatih Akyel

1977 - Ebru Saçar

1978 - Efe Baltacıgil

1979 - Adem Dursun

1986 - Selen Soyder

1989 - Koray Şanlı

BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER:

1873 - Norman Angell

1883 - Maurice Utrillo

1890 - Rainer von Fieandt

1893 - Mao Zedung

1897 - Pyotr Gluhov

1914 - Richard Widmark

1926 - Earle Brown

1929 - Kathleen Crowley

1929 - Taarak Mehta

1930 - Jean Ferrat

1930 - Donald Moffat

1930 - Krishna Bose

1937 - John Horton Conway

1940 - Edward C. Prescott

1940 - Teruki Miyamoto

1943 - Carlo Benetton

1946 - Yusuke Omi1

1951 - John Scofield

1952 - Bob Flanagan

1954 - Tony Rosato

1956 - David Sedaris

1959 - Chuck Mosley,

1963 - Lars Ulrich

1969 - Thomas Linke

1971 - Jared Leto

1971 - Cécile Bois

1982 - David Logan,

1985 - Beth Behrs

1985 - Christoph Schechinger

1986 - İlya Tkaçenko

1986 - Kit Harington

1986 - Charles Templon

1989 - Keita Tanaka

1990 - Jon Bellion

1990 - Cory Jefferson

1991 - Eden Sher