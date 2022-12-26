26 Aralık hangi burç? 26 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? Bugün doğanlar hangi burç oluyor?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 26 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Aralık hangi burç oluyor? 25 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 25 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kim?
26 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Aralık'ta doğanlar oğlak burcu oluyor.
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1894 - Falih Rıfkı Atay
1918 - Ali Şen
1923 - Necdet Levent
1924 - Baki Tamer
1927 - Heyecan Başaran
1936 - Kayhan Yıldızoğlu
1941 - Şener Şen
1943 - Ekmeleddin İhsanoğlu
948 - Ali Kırca
1953 - Necmettin Pamir
1959 - Gültekin Tetik
1960 - Cem Uzan
1968 - Selim Özer
1975 - Selma Geçer
1977 - Fatih Akyel
1977 - Ebru Saçar
1978 - Efe Baltacıgil
1979 - Adem Dursun
1986 - Selen Soyder
1989 - Koray Şanlı
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER:
1873 - Norman Angell
1883 - Maurice Utrillo
1890 - Rainer von Fieandt
1893 - Mao Zedung
1897 - Pyotr Gluhov
1914 - Richard Widmark
1926 - Earle Brown
1929 - Kathleen Crowley
1929 - Taarak Mehta
1930 - Jean Ferrat
1930 - Donald Moffat
1930 - Krishna Bose
1937 - John Horton Conway
1940 - Edward C. Prescott
1940 - Teruki Miyamoto
1943 - Carlo Benetton
1946 - Yusuke Omi1
1951 - John Scofield
1952 - Bob Flanagan
1954 - Tony Rosato
1956 - David Sedaris
1959 - Chuck Mosley,
1963 - Lars Ulrich
1969 - Thomas Linke
1971 - Jared Leto
1971 - Cécile Bois
1982 - David Logan,
1985 - Beth Behrs
1985 - Christoph Schechinger
1986 - İlya Tkaçenko
1986 - Kit Harington
1986 - Charles Templon
1989 - Keita Tanaka
1990 - Jon Bellion
1990 - Cory Jefferson
1991 - Eden Sher
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