27 Aralık hangi burç? 27 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

27 Aralık 2022 Salı, 10:33

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 27 Aralık hangi burç oluyor? 27 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 27 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

27 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

27 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

27 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1902 - Kemalettin Tuğcu

1907 - Asaf Halet Çelebi

1919 - Cahide Sonku

1934 - Akşit Göktürk

1944 - Yalçın Gülhan

1947 - Osman Pamukoğlu

1978 - Pelin Batu

1984 - Nagihan Karadere

1995 - Elif Gökalp

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1459 - I. John Albert

1856 - André Gedalge

1896 - Carl Zuckmayer

1923 - Andrey Babayev

1925 - Michel Piccoli

1934 - Larisa Latınina

1948 - Gerard Depardieu

1952 - David Knopfler

1969 - Jean-Christophe Boullion

1975 - Heather O'Rourke

1984 - Pleasure P

1988 - Ok Taecyeon

1990 - Milos Raonic

1991 - Abdul Rahim Sebah

1995 - Timothée Chalamet















