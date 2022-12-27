27 Aralık hangi burç? 27 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 27 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 27 Aralık hangi burç oluyor? 27 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 27 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
27 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1902 - Kemalettin Tuğcu
1907 - Asaf Halet Çelebi
1919 - Cahide Sonku
1934 - Akşit Göktürk
1944 - Yalçın Gülhan
1947 - Osman Pamukoğlu
1978 - Pelin Batu
1984 - Nagihan Karadere
1995 - Elif Gökalp
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1459 - I. John Albert
1856 - André Gedalge
1896 - Carl Zuckmayer
1923 - Andrey Babayev
1925 - Michel Piccoli
1934 - Larisa Latınina
1948 - Gerard Depardieu
1952 - David Knopfler
1969 - Jean-Christophe Boullion
1975 - Heather O'Rourke
1984 - Pleasure P
1988 - Ok Taecyeon
1990 - Milos Raonic
1991 - Abdul Rahim Sebah
1995 - Timothée Chalamet
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