6 Eylül hangi burç? 6 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:42

Güncelleme: 06.09.2023 - 09:42

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 6 Eylül hangi burç oluyor? 6 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 6 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 6 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?



6 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

6 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

6 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1942 - Türker Arslan

1946 - Hidayet Karakuş

1951 - Melih Kibar

1977 - Özgür Özberk

1984 - Özgün Aydın

1987 - Emir Preldzic

1988 - Doğu Demirkol

1994 - Elif Doğan

1999 - Muhammed Ali bin Ramazan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1666 - V. İvan

1729 - Moses Mendelssohn

1757 - Marquis de Lafayette

1766 - John Dalton

1808 - Abdülkadir Cezayiri

1860 - Jane Addams

1868 - Axel Hägerström

1876 - John James Richard Macleod

1880 - Aleksandr Şotman

1884 - Julien Lahaut

1890 - Wilhelm Kohlhammer

1892 - Edward Victor Appleton

1897 - Tom Florie

1906 - Luis Leloir

1912 - Nicolas Schöffer

1913 - Julie Gibson

1913 - Leônidas

1923 - II. Petar

1926 - Claus von Amsberg

1928 - Fumihiko Maki, Japon mimar ve öğretim görevlisi

1928 - Robert M. Pirsig

1928 - Sid Watkins

1929- Dow Finsterwald

1934 - Reca el-Ciddevi

1937 - İrina Solovyova

1939 - Brigid Berlin

1939 - David Allan Coe

1939 - Susumu Tonegawa

1940 - Elwyn Berlekamp

1943 - Richard J. Roberts

1943 - Roger Waters

1944 - Donna Haraway

1944 - Swoosie Kurtz

1946 - Tadamori Oşima

1947 - Jane Curtin

1947 - Bruce Rioch

1954 - Carly Fiorina

1957 - Ali Divandari

1957 - José Sócrates

1958 - Jeff Foxworthy

1958 - Michael Winslow

1959 - José Sócrates

1960 - Jaroslaw Biernat

1962 - Kevin Willis

1963 - Geert Wilders

1964 - Rosie Perez

1965 - John Polson

1965 - Takumi Horiike

1967 - William DuVall

1968 - Jacek Cyzio

1969 - Macy Gray

1969 - CeCe Peniston (Cecelia Peniston)

1970 - Flavio Sciolè

1971 - Dolores O'Riordan

1972 - Idris Elba

1973 - Carlo Cudicini

1974 - Nina Persson, İsveçli şarkıcı

1975 - Serhat Talay, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1976 - Naomie Harris, İngiliz oyuncu

1977 - Bertie Carvel, İngiliz oyuncu, şarkıcı ve yönetmen

1978 - Mathew Horne

1978 - Süreyya Ayhan Kop

1978 - Homare Sawa

1979 - Foxy Brown

1979 - Massimo Maccarone

1979 - Carlos Morales

1979 - Low Ki

1980 - Jillian Hall

1980 - Joseph Yobo

1981 - Yuki Abe

1983 - Braun Strowman

1985 - Koki Mizuno

1986 - Mantas Kalnietis

1987 - Tijani Beliad

1988 - Max George

1989 - Lee Kwang-seon

1990 - John Wall

1991 - Jacques Zoua

1992 - Lisa Eckhart

1993 - Saman Kuddus

1994 - Takanori Hatano

1995 - Matúš Bero

1995 - Bertrand Traoré

1996 - Lana Rhoades

1997 - Santiago Mele

1998 - Michele Perniola