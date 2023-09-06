Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
6 Eylül hangi burç? 6 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 6 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 6 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 6 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 6 Eylül hangi burç oluyor? 6 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 6 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 6 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
6 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
6 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
6 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1942 - Türker Arslan
1946 - Hidayet Karakuş
1951 - Melih Kibar
1977 - Özgür Özberk
1984 - Özgün Aydın
1987 - Emir Preldzic
1988 - Doğu Demirkol
1994 - Elif Doğan
1999 - Muhammed Ali bin Ramazan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1666 - V. İvan
1729 - Moses Mendelssohn
1757 - Marquis de Lafayette
1766 - John Dalton
1808 - Abdülkadir Cezayiri
1860 - Jane Addams
1868 - Axel Hägerström
1876 - John James Richard Macleod
1880 - Aleksandr Şotman
1884 - Julien Lahaut
1890 - Wilhelm Kohlhammer
1892 - Edward Victor Appleton
1897 - Tom Florie
1906 - Luis Leloir
1912 - Nicolas Schöffer
1913 - Julie Gibson
1913 - Leônidas
1923 - II. Petar
1926 - Claus von Amsberg
1928 - Fumihiko Maki, Japon mimar ve öğretim görevlisi
1928 - Robert M. Pirsig
1928 - Sid Watkins
1929- Dow Finsterwald
1934 - Reca el-Ciddevi
1937 - İrina Solovyova
1939 - Brigid Berlin
1939 - David Allan Coe
1939 - Susumu Tonegawa
1940 - Elwyn Berlekamp
1943 - Richard J. Roberts
1943 - Roger Waters
1944 - Donna Haraway
1944 - Swoosie Kurtz
1946 - Tadamori Oşima
1947 - Jane Curtin
1947 - Bruce Rioch
1954 - Carly Fiorina
1957 - Ali Divandari
1957 - José Sócrates
1958 - Jeff Foxworthy
1958 - Michael Winslow
1959 - José Sócrates
1960 - Jaroslaw Biernat
1962 - Kevin Willis
1963 - Geert Wilders
1964 - Rosie Perez
1965 - John Polson
1965 - Takumi Horiike
1967 - William DuVall
1968 - Jacek Cyzio
1969 - Macy Gray
1969 - CeCe Peniston (Cecelia Peniston)
1970 - Flavio Sciolè
1971 - Dolores O'Riordan
1972 - Idris Elba
1973 - Carlo Cudicini
1974 - Nina Persson, İsveçli şarkıcı
1975 - Serhat Talay, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
1976 - Naomie Harris, İngiliz oyuncu
1977 - Bertie Carvel, İngiliz oyuncu, şarkıcı ve yönetmen
1978 - Mathew Horne
1978 - Süreyya Ayhan Kop
1978 - Homare Sawa
1979 - Foxy Brown
1979 - Massimo Maccarone
1979 - Carlos Morales
1979 - Low Ki
1980 - Jillian Hall
1980 - Joseph Yobo
1981 - Yuki Abe
1983 - Braun Strowman
1985 - Koki Mizuno
1986 - Mantas Kalnietis
1987 - Tijani Beliad
1988 - Max George
1989 - Lee Kwang-seon
1990 - John Wall
1991 - Jacques Zoua
1992 - Lisa Eckhart
1993 - Saman Kuddus
1994 - Takanori Hatano
1995 - Matúš Bero
1995 - Bertrand Traoré
1996 - Lana Rhoades
1997 - Santiago Mele
1998 - Michele Perniola
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