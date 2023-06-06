Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
6 Haziran hangi burç? 6 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 6 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 6 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 6 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 6 Haziran hangi burç oluyor? 6 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 6 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 6 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
6 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
6 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
6 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
6 Haziran'da doğan Türk ünlüler
1926 - Erdal İnönü
1932 - Senih Orkan
1939 - Ergüder Yoldaş
1947 - Zeynep Avcı
1950 - Cem Ersever
1950 - Meral Zeren
1956 - Faruk Tınaz
1960 - Ahmet Yıldız
1965 - Ahmet Karcılılar
1969 - Selçuk Dereli
1971 - Ertan Aydın
1975 - Hasibe Eren
1981 - Hasan Küçükçetin
1982 - Selçuk Aydemir
1982 - Yasemin Hadivent
1986 - Didem Kınalı
1988 - Ferhat Bıkmaz
1995 - Semih Ergül
6 Haziran'da doğan yabancı ünlüler
1519 - Andrea Cesalpino
1576 - Giovanni Diodati
1599 - Diego Velazquez
1606 - Pierre Corneille
1714 - I. José
1799 - Aleksandr Sergeyeviç Puşkin
1850 - Karl Ferdinand Braun
1857 - Aleksandr Lyapunov
1868 - Robert Falcon Scott
1875 - Thomas Mann
1887 - İzzet Melih Devrim
1898 - Ninette de Valois
1901 - Sukarno
1903 - Aram İlyiç Haçaturyan
1917 - Maria Montez
1918 - Martin Esslin
1919 - Peter Carington
1924 - Orna Porat
1933 - Heinrich Rohrer
1934 - II. Albert
1936 - Mompati Merafhe
1941 - David Crystal
1943 - Richard Smalley
1944 - Edgar Froese
1944 - Phillip Allen Sharp
1945 - Abdirahman Mohamud Farole
1946 - Zbigniew Seifert
1947 - Robert Englund
1947 - Laura Phillips "Laurie" Anderson
1951 - Geoffrey Rush
1953 - Dimitris Avramopulos
1954 - Wladyslaw Zmuda
1955 - Sam Simon
1956 - Bjorn Borg
1956 - Mervan Barguti
1958 - Tracey Adams
1959 - Jimmy Jam
1960 - Steve Vai
1961 - Garin Nugroho
1961 - Tom Araya,
1963 - David Koepp
1963 - Jason Isaacs
1965 - Osamu Hirose
1966 - Angela Cavagna
1966 - Faure Gnassingbé
1966 - Lukas Hacilukas
1967 - Katharina Abt
1967 - Paul Giamatti
1967 - Roger Lukaku
1968 - Molly Glynn
1969 - Fernando Redondo
1970 - Albert Ferrer
1970 - James Shaffer
1972 - Cristina Scabbia,
1972 - Hideki Yoshioka
1972 - Satoshi Oishi
1972 - Tomohiro Hasumi
1973 - Patrick Rothfuss
1974 - Rolando Fonseca
1974 - Sonya Walger
1975 - Fábio Camilo de Brito
1977 - David Connolly
1978 - Faudel
1978 - Judith Barsi
1978 - Mariana Popova
1978 - Naoki Matsushita
1978 - ODB
1978 - Yusuke Sasuda
1983 - Michael Krohn-Dehli
1983 - Yasutaka Homma
1984 - ByeAlex
1984 - Igor Cukrov
1984 - Roman Hubník
1985 - Drew McIntyre
1985 - Sota Hirayama
1986 - Ante Kulušic
1986 - Kim Hyun Joong
1986 - Leandrinho
1986 - Sergey Krivets
1986 - Vagner da Silva
1987 - Andreas Avraam
1987 - Cássio Ramos
1987 - Rubin Okotie
1988 - Aleksey Rogonov
1988 - Andrea Preti
1988 - Jon Errasti
1989 - Jonathan Reis
1989 - Robert Sacre
1990 - Vid Belec
1991 - Rodrigo Ríos Lozano
1992 - Mitch McGary
1992 - Raid İbrahim Salih
1994 Kevin Sousa
1995 - Julian Green
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