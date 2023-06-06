6 Haziran hangi burç? 6 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 06.06.2023 - 11:45

Güncelleme: 06.06.2023 - 11:45

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 6 Haziran hangi burç oluyor? 6 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 6 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 6 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

6 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

6 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

6 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

6 Haziran'da doğan Türk ünlüler



1926 - Erdal İnönü

1932 - Senih Orkan

1939 - Ergüder Yoldaş

1947 - Zeynep Avcı

1950 - Cem Ersever

1950 - Meral Zeren

1956 - Faruk Tınaz

1960 - Ahmet Yıldız

1965 - Ahmet Karcılılar

1969 - Selçuk Dereli

1971 - Ertan Aydın

1975 - Hasibe Eren

1981 - Hasan Küçükçetin

1982 - Selçuk Aydemir

1982 - Yasemin Hadivent

1986 - Didem Kınalı

1988 - Ferhat Bıkmaz

1995 - Semih Ergül

6 Haziran'da doğan yabancı ünlüler



1519 - Andrea Cesalpino

1576 - Giovanni Diodati

1599 - Diego Velazquez

1606 - Pierre Corneille

1714 - I. José

1799 - Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

1850 - Karl Ferdinand Braun

1857 - Aleksandr Lyapunov

1868 - Robert Falcon Scott

1875 - Thomas Mann

1887 - İzzet Melih Devrim

1898 - Ninette de Valois

1901 - Sukarno

1903 - Aram İlyiç Haçaturyan

1917 - Maria Montez

1918 - Martin Esslin

1919 - Peter Carington

1924 - Orna Porat

1933 - Heinrich Rohrer

1934 - II. Albert

1936 - Mompati Merafhe

1941 - David Crystal

1943 - Richard Smalley

1944 - Edgar Froese

1944 - Phillip Allen Sharp

1945 - Abdirahman Mohamud Farole

1946 - Zbigniew Seifert

1947 - Robert Englund

1947 - Laura Phillips "Laurie" Anderson

1951 - Geoffrey Rush

1953 - Dimitris Avramopulos

1954 - Wladyslaw Zmuda

1955 - Sam Simon

1956 - Bjorn Borg

1956 - Mervan Barguti

1958 - Tracey Adams

1959 - Jimmy Jam

1960 - Steve Vai

1961 - Garin Nugroho

1961 - Tom Araya,

1963 - David Koepp

1963 - Jason Isaacs

1965 - Osamu Hirose

1966 - Angela Cavagna

1966 - Faure Gnassingbé

1966 - Lukas Hacilukas

1967 - Katharina Abt

1967 - Paul Giamatti

1967 - Roger Lukaku

1968 - Molly Glynn

1969 - Fernando Redondo

1970 - Albert Ferrer

1970 - James Shaffer

1972 - Cristina Scabbia,

1972 - Hideki Yoshioka

1972 - Satoshi Oishi

1972 - Tomohiro Hasumi

1973 - Patrick Rothfuss

1974 - Rolando Fonseca

1974 - Sonya Walger

1975 - Fábio Camilo de Brito

1977 - David Connolly

1978 - Faudel

1978 - Judith Barsi

1978 - Mariana Popova

1978 - Naoki Matsushita

1978 - ODB

1978 - Yusuke Sasuda

1983 - Michael Krohn-Dehli

1983 - Yasutaka Homma

1984 - ByeAlex

1984 - Igor Cukrov

1984 - Roman Hubník

1985 - Drew McIntyre

1985 - Sota Hirayama

1986 - Ante Kulušic

1986 - Kim Hyun Joong

1986 - Leandrinho

1986 - Sergey Krivets

1986 - Vagner da Silva

1987 - Andreas Avraam

1987 - Cássio Ramos

1987 - Rubin Okotie

1988 - Aleksey Rogonov

1988 - Andrea Preti

1988 - Jon Errasti

1989 - Jonathan Reis

1989 - Robert Sacre

1990 - Vid Belec

1991 - Rodrigo Ríos Lozano

1992 - Mitch McGary

1992 - Raid İbrahim Salih

1994 Kevin Sousa

1995 - Julian Green







