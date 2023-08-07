Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
7 Ağustos hangi burç? 7 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 7 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 7 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 7 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 7 Ağustos hangi burç oluyor? 7 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 7 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 7 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
7 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
7 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
7 AĞUSTOS’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1939 - Tuncay Gürel
1941 - Gündüz Suphi Aktan
1954 - Melek Baykal
1959 - Nurettin İğci
1975 - Koray Candemir
1977 - Emre Buga
1979 - Tayanç Ayaydın
1980 - Murat Eken
1983 - Murat Dalkılıç
1992 - Yusuf Erdoğan
1994 - Oğuz Mataracı
1997 - Batuhan Daştan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1911 - Nicholas Ray
1933 - Jerry Pournelle
1933 - Elinor Ostrom
1940 - Jean Luc Dehaene
1942 - Tobin Bell
1942 - Sigfried Held
1942 - Billy Joe Thomas
1942 - Caetano Veloso
1943 - Alain Corneau
1945 - Kenny Ireland
1946 - John C. Mather
1947 - Sofia Rotaru
1949 - Velid Canbolat
1952 - Kees Kist
1954 - Valeriy Gazzayev
1955 - Wayne Knight
1958 - Bruce Dickinson
1960 - David Duchovny
1962 - Alain Robert
1963 - Harold Perrineau Jr.
1966 - Jimmy Wales
1969 - Henrik Dagård
1969 - Paul Lambert
1971 - Rachel York
1974 - Michael Shannon
1975 - Charlize Theron
1977 - Jamey Jasta
1977 - Samantha Ronson
1980 - Seiichiro Maki
1982 - Abbie Cornish
1982 - Vasilis Spanulis
1982 - Martin Vucic
1987 - Rouven Sattelmaier
1988 - Erik Pieters
1989 - DeMar DeRozan
1992 - Ariel Camacho
1992 - Wout Weghorst
1993 - Francesca Eastwood
1996 - Dani Ceballos
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