7 Ağustos hangi burç? 7 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 07.08.2023 - 09:29

Güncelleme: 07.08.2023 - 09:29

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 7 Ağustos hangi burç oluyor? 7 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 7 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 7 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

7 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

7 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

7 AĞUSTOS’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1939 - Tuncay Gürel

1941 - Gündüz Suphi Aktan

1954 - Melek Baykal

1959 - Nurettin İğci

1975 - Koray Candemir

1977 - Emre Buga

1979 - Tayanç Ayaydın

1980 - Murat Eken

1983 - Murat Dalkılıç

1992 - Yusuf Erdoğan

1994 - Oğuz Mataracı

1997 - Batuhan Daştan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1911 - Nicholas Ray

1933 - Jerry Pournelle

1933 - Elinor Ostrom

1940 - Jean Luc Dehaene

1942 - Tobin Bell

1942 - Sigfried Held

1942 - Billy Joe Thomas

1942 - Caetano Veloso

1943 - Alain Corneau

1945 - Kenny Ireland

1946 - John C. Mather

1947 - Sofia Rotaru

1949 - Velid Canbolat

1952 - Kees Kist

1954 - Valeriy Gazzayev

1955 - Wayne Knight

1958 - Bruce Dickinson

1960 - David Duchovny

1962 - Alain Robert

1963 - Harold Perrineau Jr.

1966 - Jimmy Wales

1969 - Henrik Dagård

1969 - Paul Lambert

1971 - Rachel York

1974 - Michael Shannon

1975 - Charlize Theron

1977 - Jamey Jasta

1977 - Samantha Ronson

1980 - Seiichiro Maki

1982 - Abbie Cornish

1982 - Vasilis Spanulis

1982 - Martin Vucic

1987 - Rouven Sattelmaier

1988 - Erik Pieters

1989 - DeMar DeRozan

1992 - Ariel Camacho

1992 - Wout Weghorst

1993 - Francesca Eastwood

1996 - Dani Ceballos