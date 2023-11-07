7 Kasım hangi burç? 7 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:55

Güncelleme: 07.11.2023 - 09:55

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 7 Kasım hangi burç oluyor? 7 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 7 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 7 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

7 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

7 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

7 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1951 - İlker Yasin

1968 - Vedat Özdemiroğlu

1971 - Kâzım Koyuncu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

630 - II. Konstans

1186 - Ögeday Han

1599 - Francisco de Zurbarán

1879 - Lev Troçki

1913 - Albert Camus

1929 - Lila Kaye

1967 - David Guetta

1978 - Rio Ferdinand

1990 - Daniel Ayala

1990 - David De Gea