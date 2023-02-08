7 Şubat hangi burç? 7 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 7 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 7 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 7 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 7 Şubat hangi burç oluyor? 7 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 7 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 7 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
7 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
7 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
7 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1901 - Seyfettin Özege
1904 - Arif Nihat Asya
1907 - Cevdet Kudret
1929 - Aysel Gürel
1947 - Teoman Duralı
1968 - Yıldıray Şahinler
1971 - Kerem Kupacı
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1102 - Matilda
1885 - Sinclair Lewis
1887 - Eubie Blake
1905 - Ulf von Euler
1940 - Toshihide Maskawa
1962 - David Bryan
1962 - Eddie Izzard
1968 - Sully Erna
1977 - Tsuneyasu Miyamoto
1978 - Ashton Kutcher
1978 - Daniel van Buyten
1978 - Marina Kislova
1979 - Cerina Vincent
1979 - Tawakel Karman
1982 - Mickaël Piétrus
1983 - Christian Klien
1987 - Kerli Kõiv
1988 - Mübariz İbrahimov
1989 - Nick Calathes
1989 - Alexis Rolín
1989 - Elia Viviani
1990 - Gianluca Lapadula
1990 - Dalilah Muhammad
1992 - Sergi Roberto
1992 - Ksenia Stolbova
1993 - Diego Laxalt
1996 - Pierre Gasly
1997 - Nicolò Barella
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