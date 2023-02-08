7 Şubat hangi burç? 7 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:00

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 10:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 7 Şubat hangi burç oluyor? 7 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 7 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 7 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

7 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

7 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

7 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1901 - Seyfettin Özege

1904 - Arif Nihat Asya

1907 - Cevdet Kudret

1929 - Aysel Gürel

1947 - Teoman Duralı

1968 - Yıldıray Şahinler

1971 - Kerem Kupacı

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1102 - Matilda

1885 - Sinclair Lewis

1887 - Eubie Blake

1905 - Ulf von Euler

1940 - Toshihide Maskawa

1962 - David Bryan

1962 - Eddie Izzard

1968 - Sully Erna

1977 - Tsuneyasu Miyamoto

1978 - Ashton Kutcher

1978 - Daniel van Buyten

1978 - Marina Kislova

1979 - Cerina Vincent

1979 - Tawakel Karman

1982 - Mickaël Piétrus

1983 - Christian Klien

1987 - Kerli Kõiv

1988 - Mübariz İbrahimov

1989 - Nick Calathes

1989 - Alexis Rolín

1989 - Elia Viviani

1990 - Gianluca Lapadula

1990 - Dalilah Muhammad

1992 - Sergi Roberto

1992 - Ksenia Stolbova

1993 - Diego Laxalt

1996 - Pierre Gasly

1997 - Nicolò Barella















