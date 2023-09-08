Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
8 Eylül hangi burç? 8 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 8 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 8 Eylül hangi burç oluyor? 8 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 8 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 8 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
8 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
8 Eylül'ta doğan biri Başak burcu oluyor.
8 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1881 - Refik Saydam
1927 - Mehmet Turan Yarar
1928 - Semahat Arsel
1932 - Müşfik Kenter
1946 - Aziz Sancar
1946 - Halil Ergün
1958 - Ayhan Kahya
1968 - Saffet Akbaş
1973 - Ali Kemal Tüfekçi
1994 - Melis Hacic
1997 - Yasemin Yazıcı
1997 - Yağmur Bul
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1848 - Viktor Meyer
1857 - Georg Michaelis
1897 - Jimmie Rodgers
1906 - Fritz Schilgen
1910 - Jean-Louis Barrault
1914 - Hillary Brooke
1918 - Derek Barton
1925 - Peter Sellers
1925 - Patsy Cline
1933 - Michael Frayn
1937 - Les Wexner
1938 - Wibke Bruhns
1956 - David Carr
1957 - Heather Thomas
1960 - Hikmet Renan Şekeroğlu
1962 - Thomas Kretschmann
1970 - Aisha Tyler
1971 - David Arquette
1987 - Wiz Khalifa
1991 - Tyler Stone
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