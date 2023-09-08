8 Eylül hangi burç? 8 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:19

Güncelleme: 08.09.2023 - 09:19

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 8 Eylül hangi burç oluyor? 8 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 8 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 8 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

8 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

8 Eylül'ta doğan biri Başak burcu oluyor.

8 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1881 - Refik Saydam

1927 - Mehmet Turan Yarar

1928 - Semahat Arsel

1932 - Müşfik Kenter

1946 - Aziz Sancar

1946 - Halil Ergün

1958 - Ayhan Kahya

1968 - Saffet Akbaş

1973 - Ali Kemal Tüfekçi

1994 - Melis Hacic

1997 - Yasemin Yazıcı

1997 - Yağmur Bul

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1848 - Viktor Meyer

1857 - Georg Michaelis

1897 - Jimmie Rodgers

1906 - Fritz Schilgen

1910 - Jean-Louis Barrault

1914 - Hillary Brooke

1918 - Derek Barton

1925 - Peter Sellers

1925 - Patsy Cline

1933 - Michael Frayn

1937 - Les Wexner

1938 - Wibke Bruhns

1956 - David Carr

1957 - Heather Thomas

1960 - Hikmet Renan Şekeroğlu

1962 - Thomas Kretschmann

1970 - Aisha Tyler

1971 - David Arquette

1987 - Wiz Khalifa

1991 - Tyler Stone