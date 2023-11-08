8 Kasım hangi burç? 8 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 09:46

Güncelleme: 08.11.2023 - 09:46

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 8 Kasım hangi burç oluyor? 8 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 8 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 8 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

8 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

8 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

8 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1906 - Muammer Karaca



1930 - Suat Mamat



1937 - Yılmaz Büyükerşen



1959 - Selçuk Yula



1970 - Reyhan Karaca



1977 - Ersin Korkut



1979 - Nazlı Tolga



1979 - Ömer Rıza



1981 - Mithat Can Özer



1983 - Sinan Güler



Bugün doğan yabancı ünlüler:

30 - Nerva

745 - Musa el-Kâzım

1622 - X. Karl Gustav

1656 - Edmond Halley

1710 - Sarah Fielding

1737 - Bruni d'Entrecasteaux

1768 - Prenses Augusta Sophia

1777 - Désirée Clary

1837 - İlia Çavçavadze

1847 - Jean Casimir-Perier

1847 - Bram Stoker

1848 - Gottlob Frege

1855 - Nikolaos Triantafyllakos

1868 - Felix Hausdorff

1877 - Muhammed İkbal

1883 - Charles Demuth

1884 - Hermann Rorschach

1885 - Hans Cloos

1885 - Tomoyuki Yamashita

1893 - Prajadhipok

1900 - Margaret Mitchell

1901 - Gheorghe Gheorghiu-Dej

1908 - Martha Gellhorn

1912 - June Havoc

1914 - Norman Lloyd

1916 - Peter Weiss

1918 - Ariadna Çasovnikova

1918 - Kazuo Sakamaki

1920 - Esther Rolle

1922 - Christiaan Barnard

1922 - Ademir

1923 - Yisrael Friedman

1923 - Jack Kilby

1924 - Dmitri Yazov

1927 - Ken Dodd

1927 - Patti Page

1932 - Stéphane Audran

1935 - Alain Delon

1936 - Jane Aamund

1937 - Virna Lisi

1939 - Meg Wynn Owen

1942 - Alessandro Mazzola

1943 - Martin Peters

1946 - Guus Hiddink

1947 - Minnie Riperton

1949 - Bonnie Raitt

1951 - Peter Suber

1952 - Alfre Woodard

1954 - Kazuo Ishiguro

1957 - Alan Curbishley

1957 - Porl Thompson

1961 - Rustem Adamagov

1966 - Gordon Ramsay

1967 - Courtney Thorne-Smith

1968 - Parker Posey

1971 - Carlos Atanes

1971 - Tech N9ne

1972 - Gretchen Mol

1973 - Sven Mikser

1974 - Masashi Kishimoto

1975 - Tara Reid

1978 - Tim de Cler

1978 - Ali Kerimi

1978 - Maya Saban

1979 - Aaron Hughes

1980 - Luís Fabiano

1981 - Joe Cole

1982 - Ted DiBiase Jr.

1982 - Sam Sparro

1983 - Pavel Pogrebnyak

1984 - Phinda Dlamini

1985 - Miguel Marcos Madera

1986 - Aaron Swartz

1987 - Édgar Benítez

1987 - Mohd Faiz Subri

1988 - Jessica Lowndes

1989 - Morgan Schneiderlin

1990 - SZA

1991 - Nikola Kalinic

1992 - Christophe Vincent

1994 - Kanako Murakami