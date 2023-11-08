Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
8 Kasım hangi burç? 8 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 8 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 8 Kasım hangi burç oluyor? 8 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 8 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 8 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
8 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
8 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
8 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1906 - Muammer Karaca
1930 - Suat Mamat
1937 - Yılmaz Büyükerşen
1959 - Selçuk Yula
1970 - Reyhan Karaca
1977 - Ersin Korkut
1979 - Nazlı Tolga
1979 - Ömer Rıza
1981 - Mithat Can Özer
1983 - Sinan Güler
Bugün doğan yabancı ünlüler:
30 - Nerva
745 - Musa el-Kâzım
1622 - X. Karl Gustav
1656 - Edmond Halley
1710 - Sarah Fielding
1737 - Bruni d'Entrecasteaux
1768 - Prenses Augusta Sophia
1777 - Désirée Clary
1837 - İlia Çavçavadze
1847 - Jean Casimir-Perier
1847 - Bram Stoker
1848 - Gottlob Frege
1855 - Nikolaos Triantafyllakos
1868 - Felix Hausdorff
1877 - Muhammed İkbal
1883 - Charles Demuth
1884 - Hermann Rorschach
1885 - Hans Cloos
1885 - Tomoyuki Yamashita
1893 - Prajadhipok
1900 - Margaret Mitchell
1901 - Gheorghe Gheorghiu-Dej
1908 - Martha Gellhorn
1912 - June Havoc
1914 - Norman Lloyd
1916 - Peter Weiss
1918 - Ariadna Çasovnikova
1918 - Kazuo Sakamaki
1920 - Esther Rolle
1922 - Christiaan Barnard
1922 - Ademir
1923 - Yisrael Friedman
1923 - Jack Kilby
1924 - Dmitri Yazov
1927 - Ken Dodd
1927 - Patti Page
1932 - Stéphane Audran
1935 - Alain Delon
1936 - Jane Aamund
1937 - Virna Lisi
1939 - Meg Wynn Owen
1942 - Alessandro Mazzola
1943 - Martin Peters
1946 - Guus Hiddink
1947 - Minnie Riperton
1949 - Bonnie Raitt
1951 - Peter Suber
1952 - Alfre Woodard
1954 - Kazuo Ishiguro
1957 - Alan Curbishley
1957 - Porl Thompson
1961 - Rustem Adamagov
1966 - Gordon Ramsay
1967 - Courtney Thorne-Smith
1968 - Parker Posey
1971 - Carlos Atanes
1971 - Tech N9ne
1972 - Gretchen Mol
1973 - Sven Mikser
1974 - Masashi Kishimoto
1975 - Tara Reid
1978 - Tim de Cler
1978 - Ali Kerimi
1978 - Maya Saban
1979 - Aaron Hughes
1980 - Luís Fabiano
1981 - Joe Cole
1982 - Ted DiBiase Jr.
1982 - Sam Sparro
1983 - Pavel Pogrebnyak
1984 - Phinda Dlamini
1985 - Miguel Marcos Madera
1986 - Aaron Swartz
1987 - Édgar Benítez
1987 - Mohd Faiz Subri
1988 - Jessica Lowndes
1989 - Morgan Schneiderlin
1990 - SZA
1991 - Nikola Kalinic
1992 - Christophe Vincent
1994 - Kanako Murakami
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