8 Nisan hangi burç? 8 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:18

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:18

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 8 Nisan hangi burç oluyor? 8 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 8 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 8 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

8 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

8 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

8 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1942 - Mehmed Niyazi Özdemir

1947 - Ertuğrul Özkök

1952 - Ahmet Piriştina

1966 - Armağan Çağlayan

1970 - Didem Madak

1974 - Batuhan Mutlugil

1975 - Funda Arar

1995 - Cedi Osman

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1875 - I. Albert

1938 - Kofi Annan

1961 - Brian McDermott

1966 - Mazinho

1966 - Robin Wright

1968 - Patricia Arquette

1980 - Manuel Ortega

1984 - Nemanja Tubic

1986 - İgor Akinfeyev

1987 - Royston Drenthe