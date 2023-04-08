8 Nisan hangi burç? 8 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 8 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 8 Nisan hangi burç oluyor? 8 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 8 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 8 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
8 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
8 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
8 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1942 - Mehmed Niyazi Özdemir
1947 - Ertuğrul Özkök
1952 - Ahmet Piriştina
1966 - Armağan Çağlayan
1970 - Didem Madak
1974 - Batuhan Mutlugil
1975 - Funda Arar
1995 - Cedi Osman
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1875 - I. Albert
1938 - Kofi Annan
1961 - Brian McDermott
1966 - Mazinho
1966 - Robin Wright
1968 - Patricia Arquette
1980 - Manuel Ortega
1984 - Nemanja Tubic
1986 - İgor Akinfeyev
1987 - Royston Drenthe
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