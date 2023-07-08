Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
8 Temmuz hangi burç? 8 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 8 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 8 Temmuz hangi burç oluyor? 8 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 8 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 8 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
8 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
8 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
8 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1966 - Kudret Sabancı
1975 - Serhat Mustafa Kılıç
1976 - Atalay Demirci
1993 - Zeynep Bastık
1994 - Buse Arıkazan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1831 - John S. Pemberton
1894 - Pyotr Kapitsa
1908 - Nelson Aldrich Rockefeller
1961 - Andy Fletcher
1968 - Billy Crudup
1974 - Elvir Baliç
1979 - Freeway
1980 - Robbie Kean
1990 - Alexandru Maxim
1990 - Kevin Trapp
1991 - Virgil van Dijk
1992 - Son Heung-Min
1998 - Jaden Smith
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