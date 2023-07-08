8 Temmuz hangi burç? 8 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 08.07.2023 - 09:31

Güncelleme: 08.07.2023 - 09:31

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 8 Temmuz hangi burç oluyor? 8 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 8 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 8 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

8 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

8 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

8 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1966 - Kudret Sabancı

1975 - Serhat Mustafa Kılıç

1976 - Atalay Demirci

1993 - Zeynep Bastık

1994 - Buse Arıkazan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1831 - John S. Pemberton

1894 - Pyotr Kapitsa

1908 - Nelson Aldrich Rockefeller

1961 - Andy Fletcher

1968 - Billy Crudup

1974 - Elvir Baliç

1979 - Freeway

1980 - Robbie Kean

1990 - Alexandru Maxim

1990 - Kevin Trapp

1991 - Virgil van Dijk

1992 - Son Heung-Min

1998 - Jaden Smith