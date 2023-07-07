Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Özel ilişkilerinizle alakalı veya varsa çocuklarınızla alakalı çözümsüz kalan sorunların üzerinde derinleşebileceğiniz ve çözüm bulabileceğiniz bir gündesiniz. Hislerinizi ikinci plana atmayın; bu aralar sezgisel gücünüz fazla ve rüyalarınız haberci olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'
- Sınırda 'zam' yoğunluğu!
- AKP zam oldu yağıyor!
- Mehmet Şimşek'ten acı reçete
- Üst düzey yetkili Reuters’a açıkladı
- Erdoğan'a bir yetki daha...
- Hablemitoğlu cinayeti sanığı Bozkır firar etti!
- İktidar ortakları emekli maaş zammını değerlendirdi
- CHP'de 6 il ve 1 ilçe başkanının görevine son verildi
- Bakanlık sahte ilan verenleri uyardı