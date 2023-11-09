Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
9 Kasım hangi burç? 9 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 9 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 9 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 9 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 9 Kasım hangi burç oluyor? 9 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 9 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 9 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
9 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
9 Kasım'da doğan biri Başak burcu oluyor.
9 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1952 - Nejat Alp
1968 - Erol Sander
1978 - Birol Namoğlu
1981 - Gökçe Bahadır
1993 - Halil Akbunar
1987 - Şanışer
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1389 - Isabella
1606 - Hermann Conring
1683 - II. George
1818 - İvan Sergeyeviç Turgenyev
1819 - Annibale de Gasparis
1841 - VII. Edward
1868 - Marie Dressler
1877 - Muhammed İkbal
1877 - Enrico De Nicola
1883 - Edna May Oliver
1885 - Theodor Kaluza
1885 - Hermann Weyl
1891 - Louisa E. Rhine
1894 - Dietrich von Choltitz
1894 - Varvara Stepanova
1897 - Ronald George Wreyford Norrish
1904 - Viktor Brack, Nazi savaş suçlusu
1914 - Hedy Lamarr
1918 - Spiro Agnew
1918 - Thomas Ferebee
1919 - Eva Todor
1921 - Viktor Çukarin
1922 - Dorothy Dandridge
1922 - Imre Lakatos
1923 - Elizabeth Hawley
1925 - Alistair Horne
1925 - Lelio Lagorio
1926 - Vicente Aranda
1928 - Anne Sexton
1929 - Imre Kertész
1931 - Carmencita Reyes
1933 - Hamdi Ahmed
1934 - Ingvar Carlsson
1934 - Ronald Harwood
1934 - Carl Sagan
1936 - Mikhail Tal
1936 - Mary Travers
1944 - Phil May
1945 - Charlie Robinson
1946 - Marina Warner
1948 - Bille August
1948 - Luiz Felipe Scolari
1950 - Parekura Horomia
1951 - Lou Ferrigno
1955 - Fernando Meirelles
1960 - Andreas Brehme
1961 - Jill Dando
1964 - Sonja Kirchberger
1967 - Daphne Guinness
1969 - Roxanne Shante
1970 - Chris Jericho
1970 - Scarface
1971 - Sabri Lamouchi
1972 - Eric Dane
1973 - Gabrielle Miller
1974 - Alessandro Del Piero
1974 - Giovanna Mezzogiorno
1979 - Caroline Flack
1980 - Vanessa Minnillo
1980 - Mandy Lynn
1981 - Jobi McAnuff
1982 - Boaz Myhill
1983 - Maite Perroni
1984 - Delta Goodrem
1984 - Seven
1988 - Dakoda Brookes
1988 - Analeigh Tipton
1990 - Nosa Igiebor
1993 - Peter Dunne
1996 - Momo
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