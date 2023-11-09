9 Kasım hangi burç? 9 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:01

Güncelleme: 09.11.2023 - 10:01

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 9 Kasım hangi burç oluyor? 9 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 9 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 9 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

9 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

9 Kasım'da doğan biri Başak burcu oluyor.

9 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1952 - Nejat Alp



1968 - Erol Sander



1978 - Birol Namoğlu



1981 - Gökçe Bahadır



1993 - Halil Akbunar



1987 - Şanışer



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1389 - Isabella

1606 - Hermann Conring

1683 - II. George

1818 - İvan Sergeyeviç Turgenyev

1819 - Annibale de Gasparis

1841 - VII. Edward

1868 - Marie Dressler

1877 - Muhammed İkbal

1877 - Enrico De Nicola

1883 - Edna May Oliver

1885 - Theodor Kaluza

1885 - Hermann Weyl

1891 - Louisa E. Rhine

1894 - Dietrich von Choltitz

1894 - Varvara Stepanova

1897 - Ronald George Wreyford Norrish

1904 - Viktor Brack, Nazi savaş suçlusu

1914 - Hedy Lamarr

1918 - Spiro Agnew

1918 - Thomas Ferebee

1919 - Eva Todor

1921 - Viktor Çukarin

1922 - Dorothy Dandridge

1922 - Imre Lakatos

1923 - Elizabeth Hawley

1925 - Alistair Horne

1925 - Lelio Lagorio

1926 - Vicente Aranda

1928 - Anne Sexton

1929 - Imre Kertész

1931 - Carmencita Reyes

1933 - Hamdi Ahmed

1934 - Ingvar Carlsson

1934 - Ronald Harwood

1934 - Carl Sagan

1936 - Mikhail Tal

1936 - Mary Travers

1944 - Phil May

1945 - Charlie Robinson

1946 - Marina Warner

1948 - Bille August

1948 - Luiz Felipe Scolari

1950 - Parekura Horomia

1951 - Lou Ferrigno

1955 - Fernando Meirelles

1960 - Andreas Brehme

1961 - Jill Dando

1964 - Sonja Kirchberger

1967 - Daphne Guinness

1969 - Roxanne Shante

1970 - Chris Jericho

1970 - Scarface

1971 - Sabri Lamouchi

1972 - Eric Dane

1973 - Gabrielle Miller

1974 - Alessandro Del Piero

1974 - Giovanna Mezzogiorno

1979 - Caroline Flack

1980 - Vanessa Minnillo

1980 - Mandy Lynn

1981 - Jobi McAnuff

1982 - Boaz Myhill

1983 - Maite Perroni

1984 - Delta Goodrem

1984 - Seven

1988 - Dakoda Brookes

1988 - Analeigh Tipton

1990 - Nosa Igiebor

1993 - Peter Dunne

1996 - Momo