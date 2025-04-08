Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
9 Nisan hangi burç? 9 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 8 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 9 Nisan hangi burç oluyor? 9 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 9 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 9 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
9 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
9 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
KOÇ BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Koç burcu, Zodyak'ın ilk burcu olarak cesur, enerjik ve lider ruhlu kişilikleriyle tanınıyor. 21 Mart - 19 Nisan tarihleri arasında doğan Koçlar, ateş elementine ait olup, Mars gezegeninin yönetimi altındadır. Bu özelliklerle Koçlar, daima ön planda olmak, hareket ettirmek ve yeni başlangıçlar yapmak isteyen kişilerdir. Enerjileri ve kararlılıkları ile dikkat çekerler.
9 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1908 - Vecihe Daryal
1956 - Cahide Birgül
1963 - Erdal Tosun
1972 - Barış Falay
1976 - Barış Şimşek
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1909 - Robert Helpmann1918 - Jørn Utzon
1921 - Mary Jackson
1921 - Yitzhak Navon
1925 - Virginia Gibson
1926 - Hugh Hefner
1928 - Tom Lehrer
1930 - F. Albert Cotton
1931 - Cheeta
1933 - Jean Paul Belmondo
1933 - René Burri
1934 - Les Thornton
1936 - Ferdinando Imposimato
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun babasının evinde arama!
- CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
- Netanyahu'ya 'Sorununu çözeriz' mesajı
- AKP dönemi fark edilince yeni yazı yazdılar!
- Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi
- Metin Yıldız'dan tepki çeken 'İmamoğlu' paylaşımı
- Özel, Bahçeli'ye kendi sözlerini hatırlattı
- Belediye meclisinde 'Atatürk'e hakaret' kavgası!
- Avukatından Mahir Polat açıklaması
- Erdoğan'ın talimatı eksiksiz uygulanıyor