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9 Nisan hangi burç? 9 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 8 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

9 Nisan hangi burç? 9 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 17:34

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir.  Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 9 Nisan hangi burç oluyor? 9 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 9 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 9 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

9 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR? 

9 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

KOÇ BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Koç burcu, Zodyak'ın ilk burcu olarak cesur, enerjik ve lider ruhlu kişilikleriyle tanınıyor. 21 Mart - 19 Nisan tarihleri arasında doğan Koçlar, ateş elementine ait olup, Mars gezegeninin yönetimi altındadır. Bu özelliklerle Koçlar, daima ön planda olmak, hareket ettirmek ve yeni başlangıçlar yapmak isteyen kişilerdir. Enerjileri ve kararlılıkları ile dikkat çekerler.

9 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1908 - Vecihe Daryal

1956 - Cahide Birgül

1963 - Erdal Tosun

1972 - Barış Falay

1976 - Barış Şimşek

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1909 - Robert Helpmann1918 - Jørn Utzon

1921 - Mary Jackson

1921 - Yitzhak Navon

1925 - Virginia Gibson

1926 - Hugh Hefner

1928 - Tom Lehrer

1930 - F. Albert Cotton

1931 - Cheeta

1933 - Jean Paul Belmondo

1933 - René Burri

1934 - Les Thornton

1936 - Ferdinando Imposimato


Etiketler: #Astroloji #burçlar #kim

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